中11月消費增速跌至1.3% 習近平：擴大內需關係經濟安全

中國新聞組／即時報導
中國大陸11月社會消費品零售總額僅較去年同期增長1.3%，遠不如市場早前預期。（新華社）
中國大陸11月社會消費品零售總額僅較去年同期增長1.3%，遠不如市場早前預期。（新華社）

中國11月社會消費品零售總額年比僅增長1.3%，增速較前值放緩1.6個百分點，遠不如市場早前預期。財新網指出，假期消費效應消退、「以舊換新」政策效力減弱等因素，導致中國11月社會消費品零售總額增速表現不如預期。

財新傳媒日前對13家國內外機構的調查顯示，受訪經濟學家對11月中國社會消費品零售總額年比增速的預測均值為3.2%，預測區間為2.0%至5.6%。

中國國家統計局新聞發言人付凌暉在15日記者會上表示，近期社會消費品零售總額增速回落，主因是2024年同期基期較高。從累計增速來看，2025年社會消費品零售總額增長好於2024年。從11月情況來看，市場銷售繼續擴大，服務消費增長較快，新型消費繼續壯大。但也要看到，居民消費能力和信心有待進一步提升，消費增長內生動力仍需增強。

根據中國國家統計局公布的數據，11月商品零售增速下降1.8個百分點至1%，為2023年7月以來新低；餐飲收入下降0.6百分點至3.2%，其中限額以上單位餐飲收入增速收窄2.5個百分點至1.2%。

另，汽車、家用電器和音像器材類消費降幅較上月擴大1.7個、4.8個百分點至8.3%、19.4%，分別創2023年2月、2020年3月以來新低；家具類消費增速則由正轉負，下降13.4個百分點至-3.8%；通訊器材類、文化辦公用品類消費增速分別放緩2.6個、1.8個百分點至20.6%、11.7%。

據央視新聞報導，即將於16日出版的第24期《求是》雜誌將發表中共中央總書記習近平的文章《擴大內需是戰略之舉》。該文是習近平2015年10月至2025年10月期間有關論述的節錄。

文章指出，擴大內需既關係經濟穩定，也關係經濟安全，不是權宜之計，而是戰略之舉。實施擴大內需戰略，是保持中國經濟長期持續健康發展的需要，也是滿足人民日益增長的美好生活的需要。要加快補上內需特別是消費短板，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。

文章強調，大國經濟的優勢就是內部可循環。要牢牢把握擴大內需這一戰略基點，使生產、分配、流通、消費各環節更多依託國內市場實現良性循環。

文章還提出，總需求不足是當前中國經濟運行面臨的突出矛盾。要堅決貫徹落實擴大內需戰略規劃綱要，盡快形成完整內需體系，著力擴大有收入支撐的消費需求、有合理回報的投資需求、有本金和債務約束的金融需求。

