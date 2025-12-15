日本將徹底失去貓熊？中網友：不隨便租給充滿仇恨的國家

我的頻道

大陸中心／即時報導
日本上野動物園的龍鳳胎貓熊曉曉和蕾蕾2026年2月20日依協議返回中國後，日本將面臨53年來首次全國無貓熊的「空白期」。（中新社）
日本上野動物園的龍鳳胎貓熊曉曉和蕾蕾2026年2月20日依協議返回中國後，日本將面臨53年來首次全國無貓熊的「空白期」。（中新社）

日本上野動物園的龍鳳胎貓熊（中國稱「熊貓」）曉曉（雄性）和蕾蕾（雌性）將於2026年2月20日依協議返回中國中國，這將是日本自1972年以來，首次面臨全國無貓熊的「空白期」。環球網報導，遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋表示，如果目前中日緊張局勢持續，中方可能不再向日本租賃新的貓熊，日本將面臨全國沒有貓熊的情況。

據日本共同社日前報導，日本年度漢字在京都清水寺揭曉，2025年的年度漢字為「熊」。報導稱，此次選擇「熊」字作為年度漢字，不僅是因日本全國範圍內熊襲擊人事件激增，同時還反映出日本公眾對貓熊的關注。

報導解釋稱，今年6月，日本民眾目睹了四隻租借到日本和歌山縣白浜町冒險世界遊樂園的貓熊被送回中國，目前日本境內就僅剩上野動物園這兩隻貓熊。

參考消息網報導，位於四川的中國大熊貓保護研究中心則表示，鑒於目前中日兩國關係的狀況，無法對未來合作前景發表評論。

「2026年2月20日日本將徹底失去貓熊」等話題近日也引起不少中國網友關注。網名「西河橋頭」的網友在微博上說，「大熊貓是中國國寶，不是隨隨借給我們充滿仇恨國家，大熊貓是象徵和平與友誼」。也有網友說，「本來大熊貓就是租借或者贈予關係友好的國家」。

另有網友說，「是我們的熊貓，小日本完全是咎由自取」。甚至有網友表示，「這不改天去炸你們的時候怕炸到自己家熊貓嘛」。

1972年9月29日，中日在北京人民大會堂簽署《中日聯合聲明》，隨後時任中國周恩來親自指示從北京動物園挑選兩隻貓熊，並更名為「康康」和「蘭蘭」作為兩國建交禮物。1972年10月28日，「康康」和「蘭蘭」乘專機抵達東京羽田機場，由日本內閣官房長官二階堂進迎接並警車開道護送至上野動物園。

環球網表示，1972年11月5日，2歲的「康康」和4歲的「蘭蘭」首次在上野動物園與日本民眾見面。當日開園前，已有近3,000人排隊等待，隊伍長達2公里。儘管需排隊2小時，參觀時間還不到30秒，卻未澆滅日本民眾的熱情，首日參觀人數就將近6萬。

