我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府連日低溫道路結冰 周末可望回暖至華氏50度

家裡放聖誕紅應景過節 別犯這7個照護錯誤

沙烏地王儲會見王毅：堅持一中原則、反對外部勢力干涉

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
當地時間14日，沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德．沙爾曼（Mohammed Bin Salman）在利雅德會見中國外交部長王毅（左）。（圖／取自中國外交部網站）
當地時間14日，沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德．沙爾曼（Mohammed Bin Salman）在利雅德會見中國外交部長王毅（左）。（圖／取自中國外交部網站）

當地時間14日，沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德．沙爾曼（Mohammed Bin Salman）在利雅德會見中國外交部長王毅。王毅表示，中方願爭取盡早達成中海自貿協定，並為實現中東地區和平與安全注入更多穩定因素。穆罕默德．沙爾曼則說，沙方始終堅持一中原則，堅定支持中方維護國家主權和領土完整，堅決反對外部勢力干涉中國內政。

根據中國外交部網站，穆罕默德．沙爾曼表示，沙方領導人高度重視發展兩國全面戰略夥伴關係，沙方願同中方共同努力，將兩國關係提升至更高水平。中國是沙烏地阿拉伯第一大貿易夥伴，雙向投資逐年增長，沙方願同中方進一步深化油氣、新能源、人工智慧、高新技術等領域合作，為兩國人民帶來更多福祉。

穆罕默德．沙爾曼指出，沙方支持中方2026年舉辦第二屆中國—阿拉伯國家峰會和第二屆中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，願推動盡快完成中海自貿協定談判。沙方高度贊賞中方在中東地區問題上秉持的正義立場，感謝中方為推動沙烏地阿拉伯和伊朗關係正常化所作努力，願在國際多邊事務中同中方保持經常性溝通協調。

王毅表示，中方歡迎穆罕默德．沙爾曼明年赴中國出席第二屆中國—阿拉伯國家峰會，共同為中阿關係發展擘畫藍圖。

王毅指出，中方願做沙烏地阿拉伯國家振興進程中最可信賴、最可依靠的夥伴，同沙方加強全方位互利合作，鞏固傳統能源合作，拓展新興產業、未來產業合作，為中沙全面戰略夥伴關係開闢新前景。

王毅還說，中方願同海合會國家一道努力，爭取盡早達成中海自貿協定。中方也願繼續同沙方保持密切溝通，為實現中東地區和平與安全注入更多穩定因素。

當地時間14日，王毅還和沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾主持召開中沙高級別聯合委員會政治分委會第五次會議。根據中國外交部引述，費薩爾稱，沙方「毫不動搖恪守一個中國原則，絕不支持任何台獨分裂行徑。縱容台獨，就等於違背不干涉別國內政的國際法原則，就等於放任國際上各類分裂勢力搞亂世界」。

雙方並就中東、阿富汗局勢等國際和地區問題交換了意見，王毅與費薩爾還共同簽署兩國互免外交、公務、特別護照人員簽證協定。

王毅12日至16日赴中東國家阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯與約旦訪問。

王毅 沙烏地阿拉伯 阿富汗

上一則

小米YU7新車副駕駛座上有異物 杭州買主：侮辱性極強

下一則

日本將徹底失去貓熊？中網友：不隨便租給充滿仇恨的國家

延伸閱讀

王毅訪阿拉伯聯合大公國 喊深化油氣合作

王毅訪阿拉伯聯合大公國 喊深化油氣合作
王毅將出訪中東3國 推動伊核問題政治外交解決

王毅將出訪中東3國 推動伊核問題政治外交解決
「台灣地位已被七重鎖定」 王毅再嗆七個字嚴重警告日本

「台灣地位已被七重鎖定」 王毅再嗆七個字嚴重警告日本
王毅會德外長 強調「一中」沒有模糊空間 促抵制「台獨」

王毅會德外長 強調「一中」沒有模糊空間 促抵制「台獨」

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭