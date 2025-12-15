沙烏地王儲會見王毅：堅持一中原則、反對外部勢力干涉

當地時間14日，沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德．沙爾曼（Mohammed Bin Salman）在利雅德會見中國外交部長王毅（左）。（圖／取自中國外交部網站）

當地時間14日，沙烏地阿拉伯 王儲兼首相穆罕默德．沙爾曼（Mohammed Bin Salman）在利雅德會見中國外交部長王毅 。王毅表示，中方願爭取盡早達成中海自貿協定，並為實現中東地區和平與安全注入更多穩定因素。穆罕默德．沙爾曼則說，沙方始終堅持一中原則，堅定支持中方維護國家主權和領土完整，堅決反對外部勢力干涉中國內政。

根據中國外交部網站，穆罕默德．沙爾曼表示，沙方領導人高度重視發展兩國全面戰略夥伴關係，沙方願同中方共同努力，將兩國關係提升至更高水平。中國是沙烏地阿拉伯第一大貿易夥伴，雙向投資逐年增長，沙方願同中方進一步深化油氣、新能源、人工智慧、高新技術等領域合作，為兩國人民帶來更多福祉。

穆罕默德．沙爾曼指出，沙方支持中方2026年舉辦第二屆中國—阿拉伯國家峰會和第二屆中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，願推動盡快完成中海自貿協定談判。沙方高度贊賞中方在中東地區問題上秉持的正義立場，感謝中方為推動沙烏地阿拉伯和伊朗關係正常化所作努力，願在國際多邊事務中同中方保持經常性溝通協調。

王毅表示，中方歡迎穆罕默德．沙爾曼明年赴中國出席第二屆中國—阿拉伯國家峰會，共同為中阿關係發展擘畫藍圖。

王毅指出，中方願做沙烏地阿拉伯國家振興進程中最可信賴、最可依靠的夥伴，同沙方加強全方位互利合作，鞏固傳統能源合作，拓展新興產業、未來產業合作，為中沙全面戰略夥伴關係開闢新前景。

王毅還說，中方願同海合會國家一道努力，爭取盡早達成中海自貿協定。中方也願繼續同沙方保持密切溝通，為實現中東地區和平與安全注入更多穩定因素。

當地時間14日，王毅還和沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾主持召開中沙高級別聯合委員會政治分委會第五次會議。根據中國外交部引述，費薩爾稱，沙方「毫不動搖恪守一個中國原則，絕不支持任何台獨分裂行徑。縱容台獨，就等於違背不干涉別國內政的國際法原則，就等於放任國際上各類分裂勢力搞亂世界」。

雙方並就中東、阿富汗 局勢等國際和地區問題交換了意見，王毅與費薩爾還共同簽署兩國互免外交、公務、特別護照人員簽證協定。

王毅12日至16日赴中東國家阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯與約旦訪問。