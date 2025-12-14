澳智庫報告：中國90%關鍵技術處研發領先地位

我的頻道

記者黃雅慧／即時報導
澳洲戰略政策研究所（ASPI）發布最新報告稱，中國在74項關鍵技術中，有66項在高影響力研究方面排名全球第一，領先比例接近90%，例如雲與邊緣計算、計算機視覺、生成式AI和電網集成技術。輿論認為這是一個世紀性轉變。

Nature網站12日引述前述澳洲智庫報導，該結果反映了過去二十多年全球科技競爭格局的顯著變化。根據2024 年版追蹤報告的數據，在本世紀初，美國在超過90%的受評技術中處於領先地位，而中國當時僅不到5%的技術領域排名第一。ASPI的最新評估表明，格局已發生根本性逆轉，中國在大量新興與關鍵技術領域中取得領先。

公開資料顯示，ASPI是一家獨立智庫，其「關鍵技術追蹤器」今年評估的技術數量從去年的64項增加至74項，涵蓋核能、合成生物學、小型衛星等多個前沿領域。除中國外，美國在其餘8項技術中排名第一，包括量子計算和地球工程。

報告指出，美國在神經假體和地球工程兩項技術中仍處於領先地位。前者是目前唯一一個前十研究機構中沒有中國機構進入的技術領域，且該領域研究投入最大的前七家機構均位於美國。但ASPI 同時指出，中國已在小型衛星研究領域取得領先，該領域此前長期由美國主導。

在機構層面，中國科學院仍是全球領先的科研機構，在 31 項技術中排名第一；清華大學在5項技術中位列全球首位。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員伊拉里亞‧馬佐科（Ilaria Mazzocco）表示，中國在科研和技術領域取得的進展，已經體現在研發投入以及學術論文產出上。所以報告所反映的總體趨勢並不令人意外。

香港大學科學政策研究人員王彥博認為，評估結果可能與被追蹤的技術類型有關。他指出，中國更有可能在其重點投入的新興技術領域中成為研究領跑者，而在一些傳統技術領域，例如半導體晶片等，其他國家仍然保持領先優勢。

澳洲 香港 AI

