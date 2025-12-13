我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

紐約迎本季首場降雪 周末恐積雪3-5吋

中國慰安婦剩7人在世 南京大屠殺倖存者：傷疤永遠忘不掉

中國新聞組／北京14日電
12月13日是南京大屠殺死難者國家公祭日，圖為當晚「燭光祭·國際和平集會」的「燭光築橋·和平傳遞」環節，現代女孩與屏幕裡的1937年女孩展開跨時空對話。 （中新社）
12月13日是南京大屠殺死難者國家公祭日，圖為當晚「燭光祭·國際和平集會」的「燭光築橋·和平傳遞」環節，現代女孩與屏幕裡的1937年女孩展開跨時空對話。 （中新社）

12月13日是南京大屠殺死難者國家公祭日，中共中央、國務院昨在南京舉行國家公祭儀式，悼念88年前慘遭侵華日軍屠戮的30萬同胞。據統計，南京大屠殺在世倖存者目前僅24人，有倖存者參與公祭儀式時仍含淚痛批「那個傷疤永遠忘不掉」。受日軍摧殘的中國慰安婦也僅存7人在世，她們用餘生不僅等不到日本政府道歉，等到的還是日本教科書幾乎刪光慰安婦內容。日本駐華使館則發郵件，提醒在此氛圍下，在華日公民務必加強安全防範。

據文匯報報導，國家公祭儀式在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場舉行，廣場中央國旗下半旗，上午10時，淒厲的防空警報響徹南京上空，全體約8000名人員向南京大屠殺30萬死難同胞默哀。南京街頭的機動車也停駛鳴笛，行人紛紛停下腳步，佇立默哀。

目前登記在冊在世的南京大屠殺倖存者僅存24位。昨天唯一參加國家公祭儀式的倖存者是年逾九旬的劉民生。88年過去，劉民生的小腿上仍留有一道明顯傷疤，「那個傷疤是永遠忘不掉的，這是1937年日本人給我們帶來的傷害」。多位死難者後代也表示，希望全世界都知道南京大屠殺的歷史事實，只有正視歷史才會珍惜和平。

另據中國新聞網，受日軍摧殘的中國籍慰安婦，是那段慘痛歷史的證言，多年來用餘生等待日本政府道歉。

上海師範大學「慰安婦」問題研究中心經30餘年調查，確認中國受害者總計418人（含台灣地區59人），其中大陸倖存者359人，她們多數因日軍暴行喪失生育能力，部分依賴低保生活，不少人因此終身殘疾或不孕，心理創傷伴隨終生，截至2025年8月，中國大陸登記在冊的日軍「慰安婦」制度受害倖存者僅剩7人，仍在等日本政府一句真誠的道歉。

據央視報導，日本資深媒體人乘松聰子表示：「日本犯下的是無論如何不能被原諒的罪行，首相高市早苗卻連侵略戰爭都不承認，我認為她本來就是不該擔任首相的人」。乘松聰子並稱，日本學校不教這些內容，教科書中的相關記述也在不斷減少，「比如日軍『慰安婦』的內容，已經削減到幾乎沒有。至於南京大屠殺，還標註稱『關於被殺人數有諸多說法』『詳細歷史不明』」。

南京大屠殺相關話題昨霸榜微博熱搜，不少中國網民呼籲政府「打一場立威戰，逼迫日本政府道歉」，評論區也是一片「日本必亡」的留言。對此氛圍，法廣報導，日本駐華大使館表示，鑑於近期圍繞日中關係的相關報導，「有必要特別提高警惕」，並向在華日本公民發送郵件，呼籲外出時務必加強安全防範，儘量避免日本人之間結成團體喧鬧等容易引人注目的行為。

日本 國務院 高市早苗

上一則

王毅訪阿拉伯聯合大公國 喊深化油氣合作

下一則

闢謠辭職傳聞 中證監主席吳清：錯誤報導創造流量

延伸閱讀

行動電源釀禍 往日本航班機艙冒煙 泰亞航：旅客輕微燙傷

行動電源釀禍 往日本航班機艙冒煙 泰亞航：旅客輕微燙傷
南京大屠殺88周年 洪秀柱批高市早苗：毫無反省

南京大屠殺88周年 洪秀柱批高市早苗：毫無反省
南京大屠殺公祭日 石泰峰致詞未譴責日相談珍愛和平

南京大屠殺公祭日 石泰峰致詞未譴責日相談珍愛和平
又一部揭日軍731部隊暴行新劇… 章宇、尹正還原歷史真相

又一部揭日軍731部隊暴行新劇… 章宇、尹正還原歷史真相

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌