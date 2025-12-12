中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中華民國 外交部次長吳志中近期秘密訪問以色列 。中國駐以色列使館發言人13日表示，台灣是中國的一個省，沒有什麼「外交部」。中方一貫堅決反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的官方交往。中國駐以色列使館已第一時間向以方提出嚴正交涉。

中國駐以色列使館發布，使館發言人指出，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中國與包括以色列在內的世界各國建立和發展外交關係的前提和基礎。中以建交公報中明確指出，「以色列國政府承認中華人 民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。」

使館發言人提到，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線。我們再次敦促以方切實恪守一個中國原則，糾正錯誤行為，停止向鼓吹「台獨」的分裂勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中以關係大局。

路透引述三位知情人士報導，台灣尋求和以色列在國防領域加強合作之際，外交部政務次長吳志中近日曾對以色列進行未公開的訪問。

我外交部表示，台灣與以色列共享自由民主價值，持續務實推動經貿、科技、文化、青年及教育等領域合作，鼓勵雙邊人員交流，有關吳志中是否訪以，沒有評論。