APEC深圳峰會明年11/18登場 主題定調建設亞太共同體

2026年亞太經濟合作組織（APEC ）非正式高官會11日至12日在廣東省深圳市舉行，會議決定2026年APEC深圳峰會於2026年11月18日至19日舉行，主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」。

據新華社報導，中國外交部副部長馬朝旭出席APEC非正式高官會議表示，中國國家主席習近平 在韓國慶州APEC會議上指出，中方願以擔任明年東道主為契機，與各方攜手構建亞太共同體，促進亞太地區增長和繁榮，著力推進亞太自由貿易區、互聯互通、數位經濟、人工智慧 等務實合作，為亞太發展注入更大活力和動力，更多造福亞太人民。

馬朝旭稱，習近平重要講話為2026年主辦APEC會議及APEC合作指明了方向，提供了根本遵循。中方願與各方一道，朝著建設亞太共同體目標再出發，加強亞太經濟合作，釋放亞太增長潛力，共同開創亞太發展的新時代。

報導稱，會議一致通過中國提出的2026年APEC主題「建設亞太共同體，促進共同繁榮」和三大優先領域「開放、創新、合作」，並確認全年會議安排。

報導指出，會議由2026年APEC高官會主席陳旭主持。APEC各成員經濟體、秘書處、觀察員、學界和工商界近200位代表出席。

報導提到，除了APEC深圳峰會，APEC高官會、部長會等將在中國多個城市舉行。