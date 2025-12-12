中國定調內需主導經濟 2026將擴大國家補貼消費

我的頻道

中央社台北12日電
中共中央經濟工作會議10至11日在北京舉行，部署明年經濟工作，提出首要任務是「堅持內需主導，建設強大國內市場」，其中提到優化「兩新」政策實施。專家預估，這意味中國明年將繼續舉債補貼消費，而且額度與範圍還會增加。

所謂「兩新」政策，是指「大規模設備更新」和「消費品以舊換新」。

據陸媒第一財經，為了促進消費，中國在2024年發行人民幣1500億元（約212億美元）超長期特別國債資金用於消費品以舊換新，也就是老百姓口中的「國補」。由於當年實施效果不錯，2025年中國加碼發行3000億元超長期特別國債資金用於消費品以舊換新，「國補」額度較2024年倍增。

中央經濟工作會議表示要優化「兩新」政策後，市場多樂觀預估明年「國補」額度可望加碼至5000億元。

報導指出，「國補」政策也在不斷優化。2025年「國補」在2024年基礎上擴圍，新增手機、平板、智慧手錶手環等3類數位產品和微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲（電子鍋）等4類家電產品等。

根據中國商務部發布，今年1至11月，消費品以舊換新帶動相關商品銷售額超過2.5兆元，惠及超過3.6億人次。其中，汽車以舊換新逾1120萬輛，家電以舊換新逾1億2844萬台，手機等數位產品購新補貼逾9015萬件，電動自行車以舊換新逾1291萬輛，家裝廚衛「煥新」逾1.2億件。

多名專家表示，2026年「國補」額度可在2025年基礎上適度增加，並繼續優化資金投向領域，增加服務消費等，以進一步發揮財政資金帶動消費，帶動產業轉型升級、提振經濟。

界面新聞引述粵開證券首席經濟學家羅志恆說，「以舊換新」有必要從對耐用消費品的補貼轉向對服務消費的補貼，能夠避免耐用消費品的消費透支效應，還能促進服務業繁榮和相應就業改善。

此外，羅志恆提到，要盡可能擴大對支持服務消費的行業範圍，減少對特性行業的選擇，增強普惠性，避免對市場配置資源的扭曲效應。補貼額度分配盡可能根據各地實際需要，避免部分區域額度過剩、部分區域額度稀缺並存。

