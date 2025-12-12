持續抓緊糧食安全 中國今年糧食生產再增長1.2%

中國今年糧食產量預計為7億1488萬噸，較去年增長1.2%。（路透）

中國剛剛舉行的中央經濟工作會議提到「嚴守耕地紅線，毫不放鬆抓好糧食生產，促進糧食等重要農產品價格保持在合理水平」，而官方最新釋出的訊息顯示，今年的糧食生產將會比去年增加838萬噸、達到1.2%的增長比率。

中國國家統計局12日發布訊息，根據對31個省（區、市）的調查，2025年全中國糧食播種面積1億1,940.9萬公頃（17億9,113萬畝），比2024年增加9萬公頃（135萬畝），增長0.1%。其中穀物播種面積1億61.9萬公頃（15億928萬畝），比2024年增加16.1萬公頃（241萬畝），增長0.2%。

糧食單位面積產量5,987公斤/公頃（399公斤/畝），比2024年增加65.7公斤/公頃（4.4公斤/畝），增長1.1%。其中穀物單位面積產量6,561公斤/公頃（437公斤/畝），比2024年增加68.3公斤/公頃（4.6公斤/畝），增長1.1%。

全中國糧食總產量7億1488萬噸（1兆4,298億斤，中國一斤為500克），比2024年增加838萬噸（168億斤），增長1.2%。其中穀物產量6億6,021萬噸（1兆3204億斤），比2024年增加792萬噸（158億斤），增長1.2%。

此前中國12月10日至11日在北京召開中央經濟工作會議，糧食安全的部分提到「嚴守耕地紅線，毫不放鬆抓好糧食生產，促進糧食等重要農產品價格保持在合理水平」。

中國中央委員會10月底通過的「十五五規劃建議」則提到，要夯實國家安全基礎保障，確保糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈 、重大基礎設施安全。糧食相關政策包含提升農業綜合生產能力和品質效益。加力實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，增強糧食等重要農產品供給保障能力。嚴守耕地紅線，嚴格占補平衡管理，統籌農用地布局優化。高品質推進高標準農田建設，加強黑土地保護和鹽鹼地綜合利用，提升耕地品質。堅持農林牧漁並舉，發展現代設施農業，構建多元化食物供給體系。加強糧食購銷和儲備管理。

據證券時報引述中國海關總署統計，2024年全年中國累計進口糧食1億5753萬噸，同比減少2.3%，為歷史第三高 年份，次於2021年、2023年。全年進口總金額人民幣4,908億元，同比減少14.5%。大豆、大麥和高粱進口量同比增長，玉米、小麥、稻米減少。

今年10月釜山川習會 後，美方指出雙方達成的協議包含中國將在2025年最後兩個月購買至少1,200萬噸美國大豆，並在2026、2027與2028年每年購買至少2,500萬噸美國大豆。