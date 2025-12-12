前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

我的頻道

中央社華盛頓12日綜合外電報導
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控，美聯社報導，中國正運用日益強大的監控技術鞏固國內權力並大幅提升海外監控力道，其中許多技術源自美國。

前中國黑龍江省雞西市副市長李傳良2018年因涉鉅額貪腐潛逃美國。中國法院2024年公告，李傳良涉案資產超過人民幣31億元（約4.4億美元），查封房產1021處。

李傳良1963年出生於黑龍江雞西市，1990年加入中共，曾任雞西市和鶴崗市副市長，於2017年3月辭去公職。

他即使到了紐約、加州甚至德州沙漠，北京仍借助監控技術持續追蹤。李傳良2020年接受外媒專訪表示，自己出逃也是為了推動中國民主化。

美聯社取得的文件和訪談內容顯示李傳良的通訊遭監控、資產被查封，行蹤也被中國警方資料庫掌握。包括李傳良有孕在身的女兒在內，他有超過40名中國親友遭當局確認身分和拘留。過去數月以來，李傳良認為是中國特務的神祕男子跨洲跟蹤他。

李傳良說道：「他們全天候追蹤你。包括你所有的電子裝置和手機，他們用盡各種方法找出你和你的親友以及你住哪裡。不管你身在何處，都在他們的掌握中。」

中國官方數據顯示，北京光是去年就利用這些監控技術協助確認近90萬名中國官員身分並進行懲處，幾乎是2012年的5倍。北京強調此舉旨在打貪，但批評人士指出這類技術在中國和海外也用來壓制異音。

北京還利用這類技術威脅叛逃官員、異議人士以及犯罪嫌疑人，官方稱之為「獵狐行動」（Fox Hunt）和「天網行動」（Sky Net）。

華府屢次抨擊這些海外行動是「威脅」和「侵犯國家主權」。據中國官方資料，北京以脅迫、逮捕及施壓當事人親屬等手段，從逾120國帶回超過1萬4000人，其中約3000人是公務員。

芝加哥大學中國研究員王亞秋（Yaqiu Wang）說道：「他們（北京）積極追查逃到國外的人，這是一種權力展現，藉此警告你無處可逃…寒蟬效應非常明顯。」

根據美聯社獨家取得的數百封外洩電郵、政府採購文件以及企業內部簡報，北京過去十年用來控制國內或身在海外本國官員的科技來自矽谷企業，包括IBM甲骨文（Oracle）以及微軟（Microsoft）。這些科技能分析簡訊、付款資訊、航班、通話和其他資料，以查找官員親友和他們的資產。

據報導，追查李傳良與他親友的其中一個機構是中國公安部經濟犯罪偵查局。IBM內部簡報揭露該公司曾出售自家監控軟體i2給經濟犯罪偵查局；甲骨文和微軟也有出售軟體給這個部門的紀錄。

IBM發表聲明說已於2022年出售i2業務，並強調有「完善機制」確保技術妥善使用。甲骨文婉拒置評，微軟對此暫未做出回應。

李傳良如今與親友失聯、無法獲得法律協助，甚至連針對自己的指控細節都一無所知。

他這次選擇在影音平台YouTube上發聲，他坦承情況看似毫無希望，但不會改變決心，「我為什麼要挺身而出？今天是我，明天可能就是你」。

