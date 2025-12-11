我的頻道

英布里斯托博物館超過600件文物被盜…今日你應知道5件事

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

iPhone這配件是鉑金做的？中國二手平台熱賣 蘋果回應了

世界新聞網╱即時報導
網路瘋傳iPhone取卡針使用「鉑金材質」，在中國二手交易平台掀起投機熱潮。（路透檔案照）
網路瘋傳iPhone取卡針使用「鉑金材質」，在中國二手交易平台掀起投機熱潮。（路透檔案照）

中國蘋果官網售價60元人民幣（約合8.5美元）的iPhone取卡針，近期網路瘋傳使用「鉑金材質、回收價超過300元人民幣（約合42.5美元）」，在中國二手交易平台掀起投機熱潮，但蘋果官方明確表示，「取卡針從未使用鉑金材質，實為液態金屬材質。」闢謠後，仍有人在繼續炒賣。

根據《封面新聞》報導，成都一家二手電子產品交易店的店員小張表示，最近許多人前來諮詢，「我們店裡就剩這最後一根了。」他指出，原本售價幾十元的蘋果卡針，近期在二手平台上價格翻倍。網路上有傳聞稱，蘋果手機附贈的取卡針材質特殊，是由昂貴的鉑金製成，回收價格遠超其官方售價。

查詢中國的二手平台發現，多人在出售原裝的蘋果取卡針，售價在人民幣80-500元（約合11-71美元）之間，標題都標註着：「iphone原裝頂針，鉑金材質，懂的人來」，遠遠高出了蘋果官網的售價。

隨着輿論持續發酵，蘋果官方作出回應。工作人員稱「公司從未宣稱取卡針使用鉑金材質，採用的是『液態金屬』的『非晶態合金』，由多種金屬混合而成。」貴金屬回收的業內人士表示，蘋果卡針的材質不是貴金屬，沒有專門的回收價值。

儘管有官方的闢謠，但二手平台上標榜 「鉑金材質」的卡針仍有人在買。一位賣家告訴記者：「我知道這不是真鉑金，但網上都這麼說，而且真有人信、真有人買。這就是市場。」

鉑金是世界上最稀有的貴金屬之一，產出量相當於黃金的1/20。提煉過程也極其珍貴，需要花費5-6個月的時間才能從大約10噸的鉑金礦石中才能提煉出1盎司的純鉑金。相同重量的黃金，只需3周的時間即可從3噸礦石中提煉出來，因此價格高昂。

