小野麗莎中國巡迴演唱會 因「不可抗力」取消

中國新聞組／即時報導
小野麗莎廣州、杭州、深圳演唱會，因「不可抗力」取消。（取材自南方都市報）
日本首相高市早苗日前「台灣有事就是日本有事」言論後，中日關係持續惡化，大量中日交流活動取消。繼日本知名藝人濱崎步上海、澳門演唱會取消後，日本Bossa Nova天后小野麗莎廣州、杭州、深圳演唱會，因「不可抗力」取消，退票機制也已啟動。

南方都市報報導，據貓眼平台售票頁面顯示，「光影記憶-2025小野麗莎世界電影演唱會」中國巡演廣州站主辦方4日發布延期公告稱，「我們十分遺憾地通知各位，由於不可抗力原因，原定於2025年12月21日舉辦的光影記憶-2025小野麗莎世界電影演唱會中國巡演之廣州演唱會決定延期舉辦。」

據公告，主辦方已啟動退票機制，票款將於30日內按原支付路徑全額退回，已購票觀眾無須任何操作。

就在廣州站取消的第二天，中國巡演杭州站主辦方也發布公告，原定於12月19日舉辦的杭州站決定延期舉辦，請已購票的朋友至原購票平台辦理退票手續。

深圳市保利劇院10日宣布，原定本月24日在該劇院上演的日本Bossa Nova天后小野麗莎演唱會取消，就此向受影響的觀眾致歉。

2023年至2025年，小野麗莎曾在中國多個城市舉辦過演唱會。據售票平台顯示，小野麗莎今年在中國的巡演還有12月31日天津站。

對此，有中國網友留言表示「不知日本現在服不服？」，並要求來中國賺錢的日本藝人「滾犢子吧」。

小野麗莎廣州、杭州、深圳演唱會，因「不可抗力」取消。（取材自南方都市報）
