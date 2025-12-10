廣東汕頭五金行火災 四代同堂12人遇難 官方設事故調查組

我的頻道

記者潘維庭／即時報導
12月10日，在廣東汕頭市潮南區峽山街道丹鳳路火災現場拍攝的照片。（新華社）
12月10日，在廣東汕頭市潮南區峽山街道丹鳳路火災現場拍攝的照片。（新華社）

中國廣東汕頭1處住宅9日晚間起火，已知造成12人死亡的憾事。目前起火原因仍在調查，中媒指，事故罹難的12人全屬四代同堂家庭。據央視新聞，廣東省政府已經成立由應急管理、消防救援、公安、紀檢監察等部門組成的事故調查組，徹查事故原因。

新華社報導，10日凌晨，廣東汕頭市潮南區消防救援大隊發布通報，指9日21時20分，潮南區峽山街道丹鳳路1處住宅突發火災，造成8人死亡、4人受傷，消防部門救援下，22時3分明火撲滅。

至10日中午，據新華社報導，事故死者增至12人。

據文匯網，經初步勘查，起火建築為1棟4層鋼筋混凝土結構自建房，火災面積約150平方米公尺；本次火災已排除刑事案件，無人為故意因素，但具體起火原因有待調查。

中媒界面新聞稱，火災地點是潮南區峽山街道下東浦村丹鳳路上的裕豐五金電器店。工商登記資訊顯示，該店成立於2010年，經營者為吳某，主要銷售家電、機電和五金工具。

吳某女兒受訪時表示，死者全部都是親人，包括父親、母親、祖母，以及弟弟及其孩子等人。她透露事發時哥哥不在家，僅嫂子成功逃生。火災時父母與祖母及其他人住在3、4樓，不知道他們為什麼沒跑出來。

報導提到，從百度全景地圖可見，事發街道兩側多為4、5層高的自建房，包括失火房屋在內，幾乎每棟樓房上都安裝有防盜窗。另有居民表示，當地不少人家都安有金屬防盜窗。

大陸廣東汕頭9日晚間1處住宅突發火災，死亡人數達12人。（圖／取自新浪新聞）
大陸廣東汕頭9日晚間1處住宅突發火災，死亡人數達12人。（圖／取自新浪新聞）

