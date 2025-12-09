AI衝擊就業 中國大學漸裁撤外語科系或停招引熱議

我的頻道

中央社台北9日電
在AI衝擊下，過去被中國學子視為熱門志願的外語科系頓時失去光環，中國多所大專院校近年來調整外語學院招生政策，有的停止招生，有的乾脆撤銷大學部的外語科系，引起注意及熱議。(路透)
中國媒體報導，在人工智慧（AI）衝擊下，過去被中國學子視為熱門志願的外語科系頓時失去光環，中國多所大專院校近年來調整外語學院招生政策，有的停止招生，有的乾脆撤銷大學部的外語科系，引起注意及熱議。

第一財經報導，受AI衝擊，包括河南大學、上海財經大學等多所大學，先前紛紛決定其外語科系停止招生，或撤銷大學部外語科系。不久前，江西景德鎮陶瓷大學決定將其外國語學院改為「文化傳播學院」，使中國社會再度關注外語科系在AI普及下的前景。

大皖新聞則報導，中國部分大學撤銷外語科系，主要有兩方面考量。一是前些年外語類科系顯得過熱，外語專業人才培養嚴重供大於求；二是AI快速發展，迫使各大學必須調整科系設置，創新人才培養模式。

數據顯示，2013年中國有70所大專院校增設商務英語科系，有46所新增翻譯科系；2016年，英語在高考（大學入學考試）科系搜索熱度更高居第2位。

根據報導，截至2024年12月，全中國大專院校的英語科系畢業生規模達10萬人以上。到今年7月，中國1308所大專院校中，有984所開設英語科系，位居所有科系之首。但一窩蜂開辦英語科系，導致部分學校的英語科系缺乏品質保障，沒有特色，且跟不上社會需求，容易使「報考熱門」變成「就業冷門」。

針對這一現象，有中國網友認為，藉助AI翻譯已可直接看外語文獻、影片和外出旅行，不再需要人工翻譯；但新京報日前發表評論文章指出，AI翻譯即使再高效，也無法像人一樣，在溝通中可做到隨機應變、感知情緒。因此，外語科系停招是重新思考起點的機會，在AI作為強大工具的新形勢下，設法讓外語學習「學以致用」。

AI 河南 高考

