雷達照射事件 中釋出「音頻」批日方明知演練仍惡意炒作

中國軍機本月6日兩度以雷達照射日本戰機，使得中日兩國緊張關係升高至軍事層面。（美聯社）

日本 指控中國解放軍戰機「雷達照射」日本自衛隊戰機，中日情勢升高，中國央視旗下媒體「玉淵潭天」9日晚間發布音頻，稱證實是日方有意滋擾中方訓練。

玉淵潭天指出，中國遼寧艦 航母編隊6日在宮古海峽以東海域開展遠海訓練，事先公布了訓練海空域。並在訓練前多次向附近海域日艦現場通報，日艦已回覆收到。中方批評日方，惡意炒作所謂雷達照射，搬弄是非，意欲何為？

根據玉淵潭天發布音頻顯示，中方英文音頻稱：「我是中國海軍101艦，我編隊將按計畫組織艦載飛行訓練」，隨後日方英文音頻回覆：「中國101艦，這裡是日本116艦，我已收到你的信息。」

中國外交部發言人郭嘉昆9日在記者會上反問日方：「自衛隊戰鬥機為什麼要出現在相關區域、製造這場本不應該發生的危險事件？是不是在刻意滋擾中方正常演訓活動，製造緊張事態？」

日本自衛隊戰機6日兩度遭中國航艦遼寧號艦載機以雷達照射，日本7日清晨迅速公布自衛隊戰機前一天遭中國軍機雷達照射事件，距事發不到10小時。日本防衛大臣小泉進次郎 7日向中方強烈抗議。

中國外交部發言人7日晚間表示，中國軍隊已就該問題闡明瞭嚴正立場。事實真相十分清楚，「日本戰鬥機對中方正常軍事活動頻繁抵近偵察干擾才是最大的海空安全風險。」中方不接受日方所謂交涉，「已當場駁回」，並在北京和東京分別提出反交涉。並敦促日方「滋擾」中方正常演訓活動的危險行為，「停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄」。7日稍晚，中國駐日大使吳江浩向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉和強烈抗議。

