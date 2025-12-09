我的頻道

黎智英女兒投書：北京再不釋放 父親將成自由烈士

傳中國將限制H200進口 推動本土晶片與Nvidia競爭

FT：傳中國將限制H200進口 推動本土晶片與Nvidia競爭

編譯陳苓／綜合外電
據傳北京當局為了達到半導體生產自給自足，準備限制當地取得H200晶片。路透
據傳北京當局為了達到半導體生產自給自足，準備限制當地取得H200晶片。路透

消息指出，儘管美國總統川普批准輝達(Nvidia)H200晶片銷往中國，但北京當局為了達到半導體生產自給自足，準備限制當地取得這種先進晶片。

英國金融時報（FT）報導，兩名知情人士透露，北京監管單位討論要限制H200的取得，買家或許得通過許可程序，即繳交晶片申購書，來解釋本土供應商為何無法滿足需求。

中國利用美國晶片禁令，推動本土晶片生產，以便與輝達競爭。中國發改委和工信部主掌當地的半導體自產計畫，也可能祭出其他措施，確保本土晶片的競爭力，包括禁止公營部門購買H200。

中國科技巨擘阿里巴巴、字節跳動、騰訊等，會樂見輝達先進晶片重返當地市場。這些陸企有些基本AI功能，採用更多大陸晶片，但由於輝達產品效能較佳、維修容易，更青睞使用輝達。

分析師預料到北京可能打壓輝達晶片銷售。據investing.com，威廉博萊公司（William Blair）分析師認為，H200晶片開放輸陸，有望推升輝達2027會計年度營收，但他們並未改變預估值，要看到更多中國下單的證據後，才會對輝達股價抱持更具建設性的看法。

輝達原本獲准銷陸的最先進晶片是H20，據非營利研究機構進步研究院（IFP），H200效能約是H20的六倍。威廉博萊分析師認為，大陸過去幾個月強硬對待H20採購，可能是談判策略，以取得威力更強的晶片，如今H200獲准輸出，顯示目的達成。

分析師估計，對輝達高階圖形處理器（GPU）來說，中國整體潛在市場（TAM）規模約500億美元，當地採用H200，可望提高GPU加速運算對輝達CUDA軟體平台的黏著度

