走下神壇？AI衝擊外語專業 中國多所大學停招

河南大學學等多所「雙一流」高校，已停招或撤銷外語類本科專業。（本報資料照片）

外語專業在近30年來是公認熱門專業，但隨著AI 快速發展以及局勢改變，外語專業面臨新挑戰。近日，多所高校相繼調整或停招外語類專業，不少人擔心外語學習就此吹響「終場哨」，但也有專家表示，這也許是一次重新思考起點的機會。

第一財經報導，近幾年，已有不少大學停招或撤銷外語類本科專業，包括河南 大學、上海財經大學等多所「雙一流」高校。近日隨著景德鎮陶瓷大學在原有外國語學院基礎上，成立文化傳播學院，關於「外語學院調整組成」話題再度引起關注。

網上關於「英語專業不行了」、「外語類專業快到終場」等聲音近日不斷出現。

大皖新聞報導，部分高校撤銷外語類專業，主要有兩方面考量。一是前些年外語類專業過熱，外語專業人才培養嚴重供大於求。

數據顯示，2013年，中國有70所高校增設商務英語專業、46所新增翻譯專業。2016年，英語在高考 專業搜索熱度排第二名。截至2024年12月，英語專業全國普通高校畢業生規模為10萬人以上。2025年7月，在中國1308所本科高校中，有超過四分之三（984所）都開設了英語專業，數量位居所有專業第一。

這和近年來輿論熱議的「文科衰敗」話題一樣。從1998年到2024年，文科專業擴招高達14倍，而理工科專業僅擴招7倍。部分學校的這類專業缺乏質量保障、沒有特色，同時跟不上社會需求，容易使得報考熱門變為就業冷門。

第二個原因是AI快速發展，要求高校必須優化、調整專業，創新人才培養模式。

有網友認為，看外語文獻直接可用AI翻譯，外出旅行用AI翻譯機，根本不需要人工翻譯，但此番論點過於片面。據業內人士表示，無論AI翻譯如何發達，推進深層次文化交流，都需要專業的外語人才，精準解讀外文文獻，也需要專業外語能力。

新京報評論文章指出，至少在現階段，AI翻譯即使再高效，也無法像人一樣，在溝通中可以做到隨機應變、感知情緒。

在這一意義上講，多所高校停招外語專業，並不意味著外語學習就此吹響「終場哨」，反而可能是一次重新思考起點的機會。

這意味著，舊有的、以培養「精準復讀機」為目標的教學模式，到了必須轉型的關口。在AI可以作為強大工具的新形勢下，外語學習應該「學以致用」，並且這個「用」要指向更高的維度和廣度。