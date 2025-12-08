我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對日F-15遭雷達鎖定保持緘默 日相遇考驗

華人入籍考試少寫一個冠詞 「英文不行」未過關

走下神壇？AI衝擊外語專業 中國多所大學停招

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
河南大學學等多所「雙一流」高校，已停招或撤銷外語類本科專業。（本報資料照片）
河南大學學等多所「雙一流」高校，已停招或撤銷外語類本科專業。（本報資料照片）

外語專業在近30年來是公認熱門專業，但隨著AI快速發展以及局勢改變，外語專業面臨新挑戰。近日，多所高校相繼調整或停招外語類專業，不少人擔心外語學習就此吹響「終場哨」，但也有專家表示，這也許是一次重新思考起點的機會。

第一財經報導，近幾年，已有不少大學停招或撤銷外語類本科專業，包括河南大學、上海財經大學等多所「雙一流」高校。近日隨著景德鎮陶瓷大學在原有外國語學院基礎上，成立文化傳播學院，關於「外語學院調整組成」話題再度引起關注。

網上關於「英語專業不行了」、「外語類專業快到終場」等聲音近日不斷出現。

大皖新聞報導，部分高校撤銷外語類專業，主要有兩方面考量。一是前些年外語類專業過熱，外語專業人才培養嚴重供大於求。

數據顯示，2013年，中國有70所高校增設商務英語專業、46所新增翻譯專業。2016年，英語在高考專業搜索熱度排第二名。截至2024年12月，英語專業全國普通高校畢業生規模為10萬人以上。2025年7月，在中國1308所本科高校中，有超過四分之三（984所）都開設了英語專業，數量位居所有專業第一。

這和近年來輿論熱議的「文科衰敗」話題一樣。從1998年到2024年，文科專業擴招高達14倍，而理工科專業僅擴招7倍。部分學校的這類專業缺乏質量保障、沒有特色，同時跟不上社會需求，容易使得報考熱門變為就業冷門。

第二個原因是AI快速發展，要求高校必須優化、調整專業，創新人才培養模式。

有網友認為，看外語文獻直接可用AI翻譯，外出旅行用AI翻譯機，根本不需要人工翻譯，但此番論點過於片面。據業內人士表示，無論AI翻譯如何發達，推進深層次文化交流，都需要專業的外語人才，精準解讀外文文獻，也需要專業外語能力。

新京報評論文章指出，至少在現階段，AI翻譯即使再高效，也無法像人一樣，在溝通中可以做到隨機應變、感知情緒。

在這一意義上講，多所高校停招外語專業，並不意味著外語學習就此吹響「終場哨」，反而可能是一次重新思考起點的機會。

這意味著，舊有的、以培養「精準復讀機」為目標的教學模式，到了必須轉型的關口。在AI可以作為強大工具的新形勢下，外語學習應該「學以致用」，並且這個「用」要指向更高的維度和廣度。

AI 河南 高考

上一則

「台灣地位已被七重鎖定」 王毅再嗆七個字嚴重警告日本

延伸閱讀

APIA Next 獎學金得主分享成功故事 助高中生掌握多元資源與方法

APIA Next 獎學金得主分享成功故事 助高中生掌握多元資源與方法
前加國情報局長：西方大學遭間諜鎖定 中國以產業規模竊新科技

前加國情報局長：西方大學遭間諜鎖定 中國以產業規模竊新科技
APIA Next 獎學金得主分享成功故事，助高中生掌握多元資源與方法

APIA Next 獎學金得主分享成功故事，助高中生掌握多元資源與方法
助低收高中生先修大學學分 新州擴大計畫

助低收高中生先修大學學分 新州擴大計畫

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
香港添馬公園附近的維多利亞港10月25日舉行「維港海上大巡遊2025」，一個泡泡瑪特的拉布布巨型充氣雕塑漂浮在喇面上。（路透）

中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」

2025-12-06 01:05

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人