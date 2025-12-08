習近平：對中國經濟要堅定信心應對挑戰 保社會穩定

圖為2023年12月17日，習近平在海南三亞聽取海南省委和省政府工作匯報。 （新華社資料照）

中共 今天在召開政治局會議分析研究2026年經濟工作之前，新華社報導，中共總書記習近平 3日出席涉及明年經濟工作的黨外人士座談會時說，對中國經濟要堅定信心、應對挑戰，並要持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩預期，保持社會和諧穩定。

新華社今天報導，中共中央3日在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和2026年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議，由習近平主持，中國國務院 總理李強在會中通報中國今年經濟工作有關情況，並說明明年經濟工作的有關考慮。

根據報導，習近平說，中國經濟「長期向好」的支撐條件和基本趨勢沒有改變，要「堅定信心、用好優勢、應對挑戰」，不斷鞏固拓展經濟「穩中向好」態勢，實現「十五五」（第15個五年規劃，2026至2030年）良好開局。

習近平宣稱，今年是「很不平凡的一年」，中共中央「團結帶領全黨全國各族人民迎難而上、奮力拼搏」，統籌國內、國際兩個大局，實施更加積極有為的宏觀政策，經濟社會發展主要目標將順利完成。過去5年「有效應對各種衝擊挑戰」，「十四五」即將圓滿結束，中國「經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階」。

他說，做好2026年經濟工作，要以「（習近平）新時代中國特色社會主義思想」為指導，堅持「穩中求進」工作總基調，更好地統籌「國內經濟工作」和「國際經貿鬥爭」，更好地統籌「發展」和「安全」，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性、針對性、協同性。

習近平強調，做好2026年經濟工作，要持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展「新質生產力」，縱深推進「全國統一大市場」建設。並持續防範「化解重點領域風險」，著力「穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」，推動經濟實現「質的有效提升」和「量的合理增長」，保持社會和諧穩定。