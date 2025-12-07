香港立法會選舉 整體投票率31.9%歷屆第2低

我的頻道

中央社香港8日綜合外電報導
2025年香港立法會換屆選舉12月7日舉行，一般投票站的投票時間為上午7時30分至晚上11時30分，隨後開始點票工作。 當晚約11時40分，選舉管理委員會主席陸啟康與政制及內地事務局局長曾國衛，在灣仔會展中心中央點票站倒出票箱內的選票，其後工作人員陸續分類和點算選票。（香港中通社）
香港立法會昨天換屆選舉結束，選民於香港發生數十年來最嚴重火災後，在北京「愛國者治港」原則下投票。據選舉事務處今天凌晨公布數據，本次投票率為31.9%，創歷來第2低紀錄。

法新社報導，選舉事務處在官網公布資料顯示，全港約410萬名登記選民中，有約130萬人投票，選出新的立法會議員。

這次投票率為香港歷屆立法會選舉中第2低，僅略高於2021年時的30.2%。

美聯社報導，約1/3登記選民投票選出90席立法會議員。投票率雖然略高於2021年，卻凸顯出改革後的選舉制度未能取得強有力支持。新選制排除在這個中國領土上曾經活躍的反對勢力參與。

自從當局加強打壓、壓制異見以來，410多萬合格選民中，特別是支持民主人士，有許多人自此遠離政治。如今參選人須通過審查，確保他們是忠於中國政府的愛國者。政府表示，為了在2019年大規模反政府示威後恢復穩定，這些改革有其必要。

造成至少159人罹難的香港數十年來最嚴重火災大埔宏福苑大火令外界質疑政府監管，對維修工程招標產生疑團。這場選前的災難重創政府原先的催票衝刺行動。

有人因疑似在網路散布鼓勵不投票或投廢票內容而遭到逮捕。中國並對駐港外媒提出警告。

北京駐港國安公署6日約談多位在港外媒負責人及記者，包括美聯社代表。

該署宣稱，宏福苑火災發生後，有外國媒體的報導「罔顧事實、散播虛假信息，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉」，強調任何媒體「不得藉新聞自由之名干涉中國內政、干預香港事務」。

