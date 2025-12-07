我的頻道

壽司郎上海開幕 民眾候位3小時 線上預約滿到1個月後

壽司郎上海開幕 民眾候位3小時 線上預約滿到1個月後

壽司郎上海開幕 民眾候位3小時 線上預約已滿到一個月後

記者謝守真／上海即時報導
日本知名連鎖壽司品牌壽司郎12月6日正式登陸上海，圖為壽司郎上海龍之夢城市生活中心店內。（記者謝守真／攝影）
日本知名連鎖壽司品牌壽司郎12月6日正式登陸上海，圖為壽司郎上海龍之夢城市生活中心店內。（記者謝守真／攝影）

在中日緊張關係仍未緩解之際，日本知名連鎖壽司品牌壽司郎12月6日正式登陸上海，一口氣於上海環球港與中山公園龍之夢城市生活中心開出兩家門市。開幕首日排隊人潮洶湧，引發各界高度關注。本報記者於12月7日前往壽司郎位在龍之夢的門市發現，現場取號人潮依舊不減。現場有民眾上午取號時已達409號，也有一家三口提前網上預約表示，大家都只是想嚐鮮，「我們老百姓（對政治）沒注意」。

有現場候位民眾12月7日向本報系表示，自己於上午11時許抵達現場，「我一個人來，剛取號竟然已經是409號，本來想說10點半開門，我晚半小時來應該還可以，而且今天已經不是開幕當日，沒想到已經排到四百多。」他看著手機上的叫號進度說，目前號碼還未過百，「不知道一點前排不排得到。」

記者向現場服務人員詢問等候時間，他們稱，最快約一至兩小時，但今日可能要三到四小時，主要視當天客流而定，「今天人還是比較多」。截至12月6日下午2時，記者查看壽司郎微信服務號，顯示現場排隊叫號至302號。不過，若要提前透過線上預約，最快可預約到的日期已是明年1月7日，而1月6日以前的時段均顯示「已客滿」。

此外，現場亦可見不少家庭客。有帶著孩子前來用餐的民眾說，「我們是一個多月前開放網上預約時就預約好今天，只是沒想到真的這麼難搶，大家都想來嚐鮮。」被問到是否受到近期中日關係影響時，他們僅回應，「這個我們老百姓沒注意，就是想吃點新鮮的東西」，隨即快步入場。

還有民眾提到，日本料理在她心中一直有穩定品質，「之前想吃壽司郎還得跑去蘇州，現在上海終於開了。」有路過的民眾則說，自己原本只是好奇人潮為何如此眾多，「在小紅書看到日媒說昨天開業首日最久要等14小時，經過就想看看到底多誇張。」另有人說，壽司郎開幕這兩周部分菜品大打折，人民幣28元的品項現在僅要10元，因此吸引他們前來湊熱鬧。

事實上，壽司郎近年積極加速海外擴張。日本經濟新聞指，其母公司Food & Life Companies（F&LC）社長山本雅啟此前稱，目標在2026年9月前，使中國的門市數量達到222間，2035年前突破500間。

值得注意的是，壽司郎上海開幕正值中日關係緊張之際。日本首相高市早苗於11月7日在國會提出「台灣有事」相關言論，引發北京強烈反彈。中國官方與官媒接連批評，日本水產品禁令也再度啟動，並呼籲民眾避免前往日本；「抵制日本」在中國各大社群平台成為熱門話題。



壽司郎近年積極加速海外擴張。日本經濟新聞指，其母公司Food & Life Co...
壽司郎近年積極加速海外擴張。日本經濟新聞指，其母公司Food & Life Companies（F&LC）社長山本雅啟此前稱，目標在2026年9月前，使中國的門市數量達到222間，2035年前突破500間。圖為上海龍之夢城市生活中心商場內隨處可見壽司郎開幕文宣。（記者謝守真／攝影）
中日緊張關係未解，日本知名連鎖壽司品牌壽司郎12月6日正式登陸上海，一口氣於上海...
中日緊張關係未解，日本知名連鎖壽司品牌壽司郎12月6日正式登陸上海，一口氣於上海環球港與中山公園龍之夢城市生活中心開出兩家門市。圖為壽司郎上海龍之夢城市生活中心店12月7日上午開門後，民眾在店外等候入座。（記者謝守真／攝影）
圖為12月7日上午一開門後，壽司郎上海龍之夢城市生活中心店內已滿是用餐民眾。（記...
圖為12月7日上午一開門後，壽司郎上海龍之夢城市生活中心店內已滿是用餐民眾。（記者謝守真／攝影）

日本 高市早苗 微信

