運動外交 馬克宏穿短褲四川慢跑、與王楚欽切磋乒乓球

快訊

中國新聞組／即時報導
馬克宏穿西裝在四川與乒乓名將切磋球技，引來隊員與觀眾笑聲與掌聲。(路透)
法國總統馬克宏訪華行程緊湊，仍抽空以運動方式拉近與公眾的距離。在成都期間，他一方面走進四川省體育館與中法乒乓名將切磋球技，另一方面也在寒風中現身錦城湖公園晨跑，展現親和的一面，多段畫面在社交平台上迅速走紅。

綜合極目新聞、北京日報報導，馬克宏4日晚抵達成都，翌日下午，前往四川省體育館看望參加混合團體世界杯的法國乒乓球代表隊。雖身穿西裝與皮鞋，但他仍興致勃勃地與中國名將王楚欽、林詩棟、孫穎莎與王曼昱等人交流互動。現場畫面顯示，他與法國隊小將勒布倫搭檔，與王楚欽、林詩棟進行了一場輕鬆愉快的友誼賽。

雖然穿著並非運動裝備，使動作略受限制，但馬克宏仍多次成功接球，甚至在打出擦邊球後主動舉手示意，引來隊員與觀眾笑聲與掌聲。期間他更鼓勵勒布倫「來一板狠的」，結果立刻被強力抽球結束回合；之後又被王楚欽一記爆衝「打中」，他則以大方笑容回應，展現不拘小節的運動風度。賽後，王勵勤向馬克宏贈送中國隊隊服，象徵乒乓交流的友好氛圍。

馬克宏(左)穿西裝在四川與乒乓名將切磋球技，引來隊員與觀眾笑聲與掌聲。(路透)
馬克宏5日來到四川省體育館，與法國隊球員一起同中國乒乓球運動員切磋球技。圖為馬克...
除了乒乓外交，馬克宏的「跑步外交」亦在成都引發熱議。5日清晨，他在多名隨行與安保人員陪同下於錦城湖公園晨跑。當時氣溫僅約2至6℃，他卻僅著長袖上衣與短褲在湖畔慢跑，與晨練市民自然擦肩。拍攝者形容，他主動揮手並以帶著法語腔的「hello」問候，令民眾驚喜不已。

錦城湖綠道是成都知名跑步路線，吸引眾多晨跑者。馬克宏在此出現，不僅令現場市民意外，也引發網友留言稱「這跑道今天含金量拉滿」。有民眾受訪時說，起初未認出來，但對方主動打招呼後才意識到是法國總統，「激動又驚訝」。

跑步期間，隨行保鏢同樣穿著簡便運動裝，引來網友打趣「中法保鏢公費陪跑」。跑步結束後，馬克宏繼續前往成都大熊貓繁育研究基地，探視從法國返華的大熊貓「歡歡」「圓仔」及其後代，延續中法交流的「熊貓外交」。

從揮拍、晨跑到探訪大熊貓，馬克宏此次成都行在嚴肅外交之外呈現更生活化的一面，也為中法互動增添溫度。

5日馬克宏穿著西裝仍在四川大學跑起步來。(路透)
