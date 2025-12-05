我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

CDC推翻多年規則 不再建議新生兒施打B肝疫苗

上百艘船艦匯聚東海台海南海？中國外交部：不必大驚小怪

記者廖士鋒／即時報導
中國外交部發言人林劍5日針對上百艘軍艦的說法表示其一貫奉行防禦性的國防政策，「有關方面不必大驚小怪、過度解讀，更不要無端炒作」。圖為先前林劍主持記者會。（圖/取自中國外交部官網）
中國外交部發言人林劍5日針對上百艘軍艦的說法表示其一貫奉行防禦性的國防政策，「有關方面不必大驚小怪、過度解讀，更不要無端炒作」。圖為先前林劍主持記者會。（圖/取自中國外交部官網）

近日外媒傳出中國有上百艘船艦在東海、台海、南海一帶集結，對此中國外交部5日指出，有關情況建議向中主管部門詢問，並重申其一貫奉行防禦性的國防政策，中國海軍、海警嚴格按照國內法和國際法在有關海域活動，有關方面不必大驚小怪、過度解讀，更不要無端炒作。

據澎湃新聞，中國外交部發言人林劍5日在例行記者會上，面對路透社記者詢問中國軍艦是否正在東海、南海、台海等集結船隻，以及日本防衛大臣今日聲稱「中國一直在日本周邊地區擴大並加強其軍事活動」，做出上述回應。

他指出，「你提到的有關情況建議向中方的主管部門詢問」。

林劍強調，「中方一貫奉行防禦性的國防政策，中國海軍、海警嚴格按照中國的國內法和國際法在有關海域活動，有關方面不必大驚小怪、過度解讀，更不要無端炒作」。

另外據「國防部發布」微信公眾號，中國國防部發言人蔣斌12月5日下午回應澳洲國防部稱，監測到一支中國海軍艦隊可能正前往澳洲一事時，表示「中國海軍艦艇編隊組織遠海訓練，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標」。

而就賴總統接受紐約時報「DealBook Summit」專訪談及國防支出、台美關係與中國經濟等，林劍5日下午抨擊稱，「美方有關媒體為台灣當局領導人散布台獨分裂謬論提供平台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對」。

林劍指出，賴清德有關言行再次暴露其頑固台獨份子本質和倚美謀獨的險惡圖謀，再次證明他是和平破壞者，麻煩製造者。「我們敦促美方認清台灣問題的高度敏感性，將美國領導人所做的承諾落到實處。無論賴清德說什麼做什麼都是螳臂當車，註定失敗」。

國防部 澳洲 賴清德

上一則

華為任正非：華為重視AI但當下更重視CT

延伸閱讀

美國安戰略報告：不支持任何片面改變台海現狀行為

美國安戰略報告：不支持任何片面改變台海現狀行為
中國外交部要求高市早苗：老老實實收回錯誤言論

中國外交部要求高市早苗：老老實實收回錯誤言論
路透：紐西蘭海軍最大船艦罕見通過台海 遭解放軍監控並模擬攻擊

路透：紐西蘭海軍最大船艦罕見通過台海 遭解放軍監控並模擬攻擊
回應日本內閣答辯書 中國外交部批：試圖矇混過關

回應日本內閣答辯書 中國外交部批：試圖矇混過關

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41

超人氣

更多 >
年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」
中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...