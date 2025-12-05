華為任正非：華為重視AI但當下更重視CT

我的頻道

記者林茂仁／即時報導
華為總裁任正非。（美聯社）
華為總裁任正非說，華為重視AI，但當下CT（通訊技術）更重要，就是無線電、光通訊、核心網、資料通訊等，因為將來AI的感知與控制，要把數據傳到幾千公里外，必須要有一個先進的網路，沒有網路的算力是資訊孤島，孤島化的AI無法實現真正的智慧。

澎湃新聞報導，任正非在11月14日與國際大學生程式設計大賽（ICPC）主席、教練及獲獎選手座談，座談內容今天（12月5日）在ICPC官網發布。ICPC是世界上規模最大、水準最高的國際大學生程式設計競賽之一，全球100多個國家的兩千餘所大專院校近5萬名大學生參賽。

任正非在回答多位大學生的問題時指出，AI在華為公司地位是重要的，但當前最重要的是CT，就是無線電、光通訊、核心網、資料通訊，因為將來AI的感知與控制，要把數據傳到幾千公里外，必須要有一個先進的網路，AI要真正產生出價值，需要全社會的協作，發揮各自的優勢，沒有網路的算力是資訊孤島，孤島化的AI無法實現真正的智慧。

任正非說，華為未來三到五年內研究的AI相當於德國的工業4.0，大模型、大數據、大算力如何在工農業、科技產業上應用。例如，高爐煉鐵，通過大模型來提高高爐的效率1%，在地下500米-700米使用無人方式「挖煤」，用大模型提高煤炭精度0.1%，中國10億噸鋼，40億噸的煤，會產生極大的效益，所以，AI應該是無處不在，如何去應用它，是主要的課題。

對於美國制裁華為一事，任正非指出，美國只是制裁華為，中國大多數公司沒有被制裁，還是可以用美國的技術、工具、生態、儀器儀表、晶片、流片的，這對中國的產業發展是有好處的，華為的自力更生是被逼無奈的，全要靠自己，是不敵全球化的，華為在許多方面落後國內企業使用的晶片至少一代。

任正非透露，華為有一名22歲的俄羅斯女孩發明新的餘數演算法，可能改變AI晶片乘加器（加速器的零件）的實現結構，提高晶片能力，但現在沒採用，因為華為曾經發明的晶片經歷了六、七年還沒有投產，不能重新再換一個架構，還有很多需要積累。

任正非說，三年前華為招募3,000多名邊遠地區的本科畢業生，經過三年培訓，在華為公司授予專科認證，做晶片生產和精密製造的工人。

任正非表示，美國和中國在AI的追求方向有所不同，美國在探索通用人工智慧AGI和超級人工智慧ASI，解決人是什麼、人類社會的未來是什麼，他們想完整地解決一個問題，。

任正非說，中國是在研究解決怎麼做事，創造更多的價值，例如城市的安全、公共教育衛生的進步、礦山生產無人化、水泥生產無人化，想像灰塵滾滾的礦山、極度嚴寒的礦區、極度炎熱的工地、極度高海拔的工廠將來生產都無人化了，會有多壯觀。

