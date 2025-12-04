習近平與馬克宏在都江堰舉行「非正式會晤」

我的頻道

記者廖士鋒／即時報導
中國國家主席習近平與法國總統馬克宏在成都都江堰舉行了非正式會晤。（圖／取自央視新聞）
中國國家主席習近平與法國總統馬克宏在成都都江堰舉行了非正式會晤。（圖／取自央視新聞）

法國總統馬克宏訪問中國，在3日抵達第一站北京後，於4日晚間轉往第二站成都，最新消息是他與中國國家主席習近平已在成都舉行「非正式會晤」。

據央視新聞披露的空拍畫面，這次會晤地點在都江堰伏龍觀。都江堰是成都市轄下的一個縣級市。

美聯社稍早報導，馬克宏和習近平今日將會在都江堰再次舉行會談，馬克宏之後將會與四川大學的學生會面。馬克宏亦計劃參觀成都大熊貓繁育研究基地。旅居法國13年的大熊貓歡歡和圓仔近期回到中國，而歡歡之子、首隻在法國出生的大熊貓圓夢，目前亦在這個基地。

習近平昨日在北京與馬克宏共同會見記者時表示雙方一致同意「開展新一輪大熊貓保護合作」。

路透社提到，考慮到習近平很少在外國領導人離開北京後與他們同行，馬克宏此次訪問可以說是獲盛情款待。

公開資料顯示，馬克宏亦曾經在2024年5月習近平訪問法國期間，安排他到訪上庇里牛斯省，接受牧羊人的歡迎，並舉行雙方元首小範圍會晤，「在輕鬆愉快的氛圍中就一些重要問題進行了戰略溝通」。

2023年4月馬克宏訪問中國時，也從北京轉往廣州，並與習近平在廣州市「松園」舉行非正式會晤。

