中國貿促會率團訪美 與美半導體行業協會交流半導體合作

記者陳湘瑾／即時報導
中國國際貿易促進委員會（貿促會）近日率中國企業家代表團赴美，在3日與美中貿易全國委員會進行交流座談，並在出席美國半導體行業協會及會員企業座談會時，就推動中美半導體領域合作等議題深入交流。圖／取自中國貿易報
中國國際貿易促進委員會（貿促會）近日率中國企業家代表團赴美，在3日與美中貿易全國委員會進行交流座談，並在出席美國半導體行業協會及會員企業座談會時，就推動中美半導體領域合作等議題深入交流，現場並有高通、格羅方德、安森美等美國多家半導體公司的企業代表參與座談。

中新社報導，中國貿促會組織中國企業家代表團在華盛頓與美中貿易全國委員會及其會員企業交流座談。中國貿促會會長任鴻斌、中國駐美國使館經商處公使呂江、美中貿委會會長譚森（Sean Stein）等出席並致辭。來自科技、金融、能源、醫療等領域的40多家美方企業代表和中國工商銀行、中國國航、泡泡瑪特等中國企業代表逾80人參加活動。

任鴻斌表示，中國貿促會與美中貿委會為拉緊中美企業利益紐帶、促進兩國經貿往來、推動中美關係發展作出了積極貢獻。面向未來，中國貿促會願與美中貿委會一道，繼續做中美友好的踐行者、中美互利合作的促進者、全球產供鏈穩定暢通的維護者，為推動中美工商界交流合作作出新的更大貢獻。

譚森表示，美國工商界依然是推動美中接觸與交流的堅定聲音。中國將在2026年主辦APEC會議，這為美中雙方開展更深入的合作提供了機遇。美國企業非常渴望以建設性、務實的方式參與其中。無論是通過政策交流、商業對話，還是具體領域的專業討論，他們都會參與，並將發揮積極作用。

據新華社，譚森在座談前接受媒體採訪時表示，整體來看，加徵關稅對美國經濟沒有幫助，也沒有提升美企業在全球的競爭力。美方最近宣佈削減部分關稅，實際上是承認關稅會推高美國內物價的事實。而對於外界關於「美國企業正在退出中國市場」的說法，譚森強調，美國企業過去數十年一直扎根中國，不會離開中國市場。

另據中國貿易報，鴻斌同日率中國企業家代表團出席美國半導體行業協會及會員企業座談會，與美國半導體行業協會總裁兼首席執行官諾伊弗（John Neuffer）會見，就推動中美半導體領域合作、深化多邊領域合作、維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通等議題深入交流。

報導指出，美國半導體行業協會全球政策副總裁桑頓，以及高通、格羅方德、安森美、諾基亞、新思科技、艾默生等企業代表和隨團中國企業代表參加座談。

