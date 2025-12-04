李強會見馬克宏 望法國推動歐盟妥處中歐分歧

我的頻道

記者陳政錄／北京即時報導
圖為上月赴南非約翰尼斯堡，出席年度廿國集團（ G20 ）峰會時，中國國務院總理李強（左）與法國總統馬克宏握手寒暄。（路透）
在中歐經貿關係因歐盟擬外國投資規範又趨於緊張，和過往電動車、白蘭地等議題未完全解決下，中國國務院總理李強4日在北京會見法國總統馬克宏時說，希望法方推動歐盟堅持中歐夥伴定位，落實好雙方已達成的共識，聚焦合作，妥處分歧，維護中歐關係的正確發展方向。

馬克宏昨抵達北京，進行任內第四次訪華行程，在今天上午與中國國家主席習近平會談後，據新華社，下午李強在北京人民大會堂會見了馬克宏。

據中方發布，李強說，中法同為全球主要經濟體和聯合國安理會常任理事國，保持密切戰略溝通，展開協調有力行動，不僅有利於雙方攜手發展，也能為當今變亂交織的世界注入更多穩定性、確定性。

李強說，中方願和法方一道繼續努力，賡續傳統友誼，鞏固政治互信，加強全方位合作，推動中法全面戰略夥伴關係邁上新台階。

李強指出，中法作為長期重要經貿夥伴，經濟互補性強、利益契合點多、合作基礎扎實，進一步拉緊經貿紐帶，就能匯聚更大發展合力，在相互成就中更好共促繁榮。中方願和法方加強發展戰略對接，擴大雙向開放，做強航空、航天、民用核能等傳統領域合作，加快推進人工智慧、綠色發展、銀發經濟等新興領域合作。中方支持中國企業赴法投資，希望法方提供公平公正的良好營商環境。

李強提及，當前，單邊主義、保護主義抬頭，國際經貿摩擦紛爭增多。越是這樣，越需要各方及時溝通、加深理解，求同存異、切實行動，相向而行妥善解決彼此合理關切。

他呼籲，希望法方推動歐盟堅持中歐夥伴定位，落實好雙方已達成的共識，聚焦合作，妥處分歧，維護中歐關係的正確發展方向。中方願和法方一道堅定維護自由貿易和經濟全球化。

據中方發布，馬克宏首先稱他與習近平的會晤，共同擘畫了法中全面戰略夥伴關係持續深入發展的願景。馬克宏說，願和中方加強各層級交往對話，擴大雙向開放和相互投資，深化經貿、農業、航天、航空、民用核能、可再生能源等領域合作，共同開拓第三方市場。法方願和中方加強協作，維護自由貿易和多邊貿易體制，推動改革完善全球治理體系。

