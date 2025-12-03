我的頻道

中國派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

移民局追「債」 華人10年前來美產子被查

小三通上演「海上空中監獄」 陸方悄悄送回10詐騙犯回台

記者蔡家蓁／金門即時報導
金門小三通昨天上演海上版「空中監獄」，陸方將10位台籍通緝犯送上小三通航班遣返回台，讓水頭碼頭頓時緊張了起來。示意圖（非該航班）。(記者蔡家蓁攝影)

廈金小三通昨(3)日悄悄上演一齣「海上版空中監獄」。10名在柬埔寨詐騙集團行騙的台籍通緝犯在中國大陸服刑完畢，遭大陸公安強制押解趕上小三通船班，貌似一般旅客，分別登兩艘船返台。因人數眾多，一度引發金門水頭碼頭相關治安單位人員的緊張。

據同行搭船的廈金小三通旅客形容，事件發生在昨日小三通倒數第二、三班船，當時幾名理平頭的台灣旅客，在大陸公安人員的嚴密監控下強制登船，一直到船舶駛離，公安才離開碼頭，「整個畫面就像電影版『空中監獄』搬到海上。」

相關船務代理指出，這批男子大都在22歲至30歲間的年輕人，都供稱是被騙到柬埔寨，遭人口販運強迫從事詐騙，在大陸落網後被依詐欺罪判刑。服刑地包含山西太原等地，刑期結束後被陸方以「遣返出境」方式處理，全數無證件、身無分文，僅剩數百元在身。

此批共10人，昨晚搭兩船班，分兩批返台，外表皆留短平頭、即使互稱「不認識」，仍被研判可能來自同一犯罪集團。

據了解，陸方先前都沒知會金門，是航商通報可能有狀況，所以船一到金門水頭碼頭後，移民署與港警中隊已提前布署，逐一查核身分。由於多數無證件，加上當中部分人還是通緝犯，查驗作業耗費大量時間，相關單位人員一路忙到晚間7點半才完成，隨後陸續移送金門地檢署偵辦。

相關人士坦言，此案不僅文書繁雜，也因部分跨單位橫向聯繫不到位，造成現場承辦單位壓力倍增。

地方人士也指出，小三通近年受疫情與兩岸關係影響先停航後復航，如今又成為大陸公安押解人犯的「返台最便捷通道」，恐將為金門邊境管理帶來更多變數。

有民眾得知，跟罪犯一起搭船，也相當震驚，認為這樣太危險，好歹知會一聲，不然如果有擦槍走火的事情發生，真的只能自認倒霉。

