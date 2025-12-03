馬克宏抵北京 開始為期3天國事訪問

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
中國國家主席習近平（右）去年11月在里約熱內盧出席20國集團領導人峰會期間會見法國總統馬克宏。（新華社）
在中歐貿易緊張局勢加劇之際，法國總統馬克宏今日抵達北京，開始對中國進行為期三天的國事訪問。馬克宏的顧問團隊表示，繼日本首相近期「台灣有事」的言論引發與北京的外交爭端後，馬克宏會推動維持台灣現狀，並敦促中國不要升級事態。

新華社報導，應中國國家主席習近平邀請，法國總統馬克宏12月3日抵達北京，開始進行為期三天的國事訪問。這是馬克宏第四次對中國進行國事訪問，也是對習近平在去年中法建交60周年之際對法國進行歷史性國事訪問的回訪。

中國外交部發言人表示，中方願同法方一道，以此訪為契機，弘揚中法建交精神，加強戰略溝通，深化務實合作，密切多邊協調，推動中法全面戰略夥伴關係取得新進展，為促進中歐關係健康穩定發展、維護多邊主義和世界和平穩定繁榮作出更大貢獻。

路透報導，榮鼎集團中國分析師巴爾金（Noah Barkin）表示，馬克宏需要向中國領導人明確表示，歐洲將對來自北京日益增長的經濟和安全威脅做出回應，同時防止緊張局勢升級，防止全面貿易戰和外交破裂。

此外，馬克宏2023年訪華後返回法國時受訪，發表有關台灣的言論，引發美國強烈反彈。馬克宏的顧問團隊表示，繼日本首相近期「台灣有事」的言論引發與北京的外交爭端後，馬克宏會推動維持台灣現狀，並敦促中國不要升級事態。

