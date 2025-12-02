鄭州男提現金百萬遇劫 中彈失明控銀行袖手旁觀

倪男遇搶受傷左眼失明。（取材自紫牛新聞）

河南鄭州 倪姓男子去年中國農業銀行分行提領170萬現金（人民幣，下同，約24萬美元）後，在銀行門口遭持槍歹徒搶劫，雖然劫匪事敗逃去，但倪男左眼中彈失明。他指控銀行漠視劫案，「不但沒報警，還把銀行門關上了」，引發輿論熱議。銀行昨回應稱，職員視線受阻故未能馬上發現客戶遇劫，河南省銀行保險業糾紛調解中心已介入調解。

據中國新聞周刊報導、新京報、揚子晚報等媒體報導，倪男披露事發去年7月，他拖著裝有巨額現金的行李箱走出農行鄭州中牟白沙支行銀行，將錢放入車後行李廂時，歹徒從後接近「照頭就一槍」。歹徒搶走行李箱逃離時摔倒，倪男負傷上前搏鬥。

報導指出，倪男表示，自己和歹徒在銀行門口纏鬥近20分鐘，「搏鬥中我喊銀行保安報警，銀行開著門，保安在門口站著，可不但沒報警，還把銀行門關上了」，最後歹徒逃離現場。

據報導，事件導致倪先生左眼失明，左眼視力損害八級傷殘，重傷二級。案件今年2月一審宣判，王姓劫匪因搶劫罪、非法持有槍支 罪被判死緩，賠償倪男7.3萬元。倪男對此表示，「但我認為在這件事上銀行也應承擔相應責任」。

倪男認為，他已提前向銀行預約大額現金取款，銀行應確保他安全上車離開，「若銀行安保做到位，或許不會發生此事」，因此向銀行索賠80萬元（約11.3萬美元）。

案件判決書顯示，王某某因投資失敗欠債，產生搶劫銀行犯意，並自製4把槍支，選擇離家較遠的銀行作為犯案地點，並多次踩點尋找作案目標。

判決書並指出銀行多名職員事發時均聽見槍聲；據「澎湃新聞」，涉事銀行昨日回應稱，由於視線被車輛遮擋，銀行職員及保安並未馬上發現倪男遭搶劫。據閉路電視片段，倪男當日上午11時46分步行至離銀行約25米處遭遇搶劫，歹徒11時48分搭電單車逃去，銀行職員11時54分報警。