我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州特別選舉 共和黨候選人范艾普斯勝選

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

陝西25歲工程師月加班300小時 猝死2小時就被離職

中國新聞組／即時報導
陝西25歲工程師猝死，離世2小時後被離職。（取材自大象新聞）
陝西25歲工程師猝死，離世2小時後被離職。（取材自大象新聞）

陝西25歲工程師小樂2024年入職江蘇無錫一家醫療器材公司，一年多後突然在工作中上吐下瀉，次日被發現在宿舍昏迷不醒，雖經開顱搶救仍因創傷性腦損傷7天後離世。家屬懷疑過勞與病情遭忽視導致悲劇，公司不但卸責，而且在小樂去世2小時後，將工作帳號顯示為「離職」。網友痛批「這家公司太無恥了」。

綜合九派新聞、大象新聞報導，家屬調閱紀錄發現，小樂近四個月日均工時逾13小時，最高可達14.8小時。家屬認為，過度加班可能成為壓垮小樂健康的重要因素。小樂生前也曾多次向朋友吐槽加班「累到嘴巴滲血絲，流鼻血」。

最讓人意外的是，11月8日上午10點50分小樂去世，下午1點5分，他的工作帳號就收到通知：「感謝你在公司的494天付出，你已離職……將不能再訪問團隊內的工作數據。」

家屬孫女士表示，弟弟在單位上班期間曾嚴重上吐下瀉，以至於需要扶牆穩定身形，也曾向組長反饋自己身體不舒服，分出手頭工作，但遺憾的是，他的情況並沒有引起領導重視，次日小樂未請假且未到崗，負責人派人到出租屋查看，發現小樂已昏迷不醒。

孫女士指出，小樂搶救無效去世，死亡診斷為創傷性硬膜下血腫、瀰漫性腦腫脹、創傷性腦疝等症，「我弟弟離開至今已20多天了，警方初步判斷是外傷，被打或撞擊，但沒有人能告訴我們之前究竟發生什麼，腦傷是怎麼來的。」

警方初步排除家中及通勤途中的受傷可能，公司卻拒絕提供辦公區監控，理由從「沒有」到「壞掉」多次變化，讓家屬質疑刻意規避調查。事件曝光後，公司堅稱小樂「自行摔傷」，未同意認定工傷，甚至在小樂去世兩小時就把他的工作權限封存並呈現「離職」。

陝西25歲工程師猝死，離世2小時後被離職。（取材自大象新聞）
陝西25歲工程師猝死，離世2小時後被離職。（取材自大象新聞）

家屬悲痛指控，弟弟月加班300小時，公司不僅未及時關注他的健康，事發後同事態度謹慎、監控缺失，更在死後迅速斷開所有工作系統，「急著撇清關係」。

網友痛心表示，「一個年輕生命的隕落，交織著外傷謎團、過勞紀錄，也叩問著職場安全與責任的邊界」、「真是周扒皮單位」、「這種就該把公司爆出來，找工作了可以避個雷」。

上一則

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

下一則

鄭州男提現金百萬遇劫 中彈失明控銀行袖手旁觀

延伸閱讀

涉台積電內鬼洩密案遭起訴 東京威力回應了

涉台積電內鬼洩密案遭起訴 東京威力回應了
台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了
從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處
質疑洩漏營業秘密給英特爾 台積電正式提告羅唯仁

質疑洩漏營業秘密給英特爾 台積電正式提告羅唯仁

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
香港大埔宏福苑五級火焚燒十多個小時後，截至27日上午6時，已知造成44死、58傷。(路透)

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

2025-11-26 21:13

超人氣

更多 >
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國