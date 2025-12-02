中國地方政府瘋狂發債 年度首次突破45兆元

我的頻道

記者葉文義╱即時報導
在今年前10月地方債發行規模創新高之後，中國11月的發債規模從高點回落，彭博分析，這緩解了外界對於流動性收緊的擔憂。（取自百度百家號）
截至12月2日，今年以來，中國全國地方政府債券發行規模約為人民幣10.1兆元（約1.43兆美元），這是年度地方政府債券發行規模歷史上首次突破人民幣10兆元大關。

地方政府債券主要指地方政府專項債券和再融資債券，用於支持地方基礎設施、民生項目及債務置換。第一財經分析，2025年為了穩投資和繼續置換地方政府隱性債務，地方政府債券發行規模首次突破了人民幣10兆元。

大量地方政府債券發行，也使得地方政府債務規模攀升。根據中國財政部資料，截至2025年9月末，全國地方政府債務餘額約人民幣53.7兆元，這控制在債務限額之內（人民幣57.9兆元）。

第一財經引述中央財經大學教授溫來成指出，地方政府債券發行規模首次突破人民幣10兆元，具有里程碑式意義。總體來看，近些年地方政府債券發行規模增長較快，目前地方政府債務餘額已經超過人民幣50兆元，但債務餘額控制在限額之內，總體來說債務風險安全可控，但需要警惕債務過快增長對中長期地方財政可持續性的挑戰。

中國在2015年施行的新預算法賦予各省（自治區、直轄市等）通過發行政府債券形式舉債權力，此後地方政府債券發行規模總體呈現波動向上趨勢。

根據中國財政部公開資料，由於當時中國實施地方政府債券置換存量政府債務中非政府債券形式的債務計畫，2015年地方政府債券發行規模首次超過人民幣3兆元（3.8兆元），2016年飆升至人民幣6兆元，此後三年穩定在人民幣4兆元左右。

而為了應對疫情衝擊，擴大有效投資提振經濟，2020年地方政府債券發行規模再次突破人民幣6兆元，2021年首次突破人民幣7兆元；為了置換存量隱性債務，2023年和2024年地方政府債券發行規模均超過人民幣9兆元，其中2024年約人民幣9.8兆元。

溫來成對第一財經表示，未來應該適度管控地方政府債券增長速度，並強化績效管理，提高地方政府債券資金使用效益，並加快建立同高品質發展相適應的政府債務管理機制，並健全防範化解地方政府債務風險長效機制。

