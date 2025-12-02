佳能證實 中山印表機廠停產

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
印表機巨頭日本佳能（Canon），因經營困難，其位於廣東省中山市的印表機工廠已於11月21日停產。（取自微博）
日本企業佳能（Canon）中國今證實，旗下佳能（中山）辦公設備有限公司已於11月21日停止生產經營。佳能強調，公司在大陸的其他生產基地仍在繼續正常運營。大陸是佳能最重要的市場之一，擁有很大的潛在成長空間。

佳能（中山）辦公設備有限公司日前對外公告，由於市場環境急劇變化，LBP（雷射印表機）市場持續萎縮、大陸LBP品牌快速崛起等，公司經營困難持續加劇，雖經多方努力嘗試調整，公司仍無法扭轉局面，總部經慎重研究，作出停止公司生產經營的艱難決定。

澎湃新聞報導，佳能中國方面2日證實，佳能（中山）辦公設備有限公司已於11月21日停止生產經營。佳能中國解釋，雷射印表機市場存在長期縮小的趨勢，加上工作方式變化，面向辦公室用途的雷射印表機市場規模正在加速縮小，長期來看很難有大幅度恢復的可能。此外，大陸雷射印表機市場規模也在大幅縮小，導致佳能中山作為面大陸市場的雷射印表機主要生產基地，訂單銳減。

佳能中山工廠相關負責人表示，幾年前該工廠還有一定比例的產品在大陸銷售，但現在該工廠生產的產品已100%出口至其他國家。

公開資料顯示，佳能（中山）辦公設備有限公司是日本佳能株式會社2001年6月在中山火炬開發區投資設立的企業，是佳能主要的雷射印表機生產公司之一，到2022年4月累計生產1.1億台雷射印表機，2022年實現工業總產值近人民幣32億元，其租用的工業廠房面積達12.5萬平方公尺。

關於後續安排，佳能表示，公司會根據相關法律法規，最大限度考慮員工利益，聽取當地人力資源和社會保障相關政府機構以及工會意見，提供經濟補償和再就業支持等。員工再就業方面，也得到當地政府大力支持，已主動聯繫公司周邊地區的企業，目前已有數家公司提供職缺。

近年，大陸雷射印表機市場競爭加劇，本土品牌市佔率擴大。在大陸的市佔率從2010年的16%躍升至2024年的42%，佳能2024年在全球雷射印表機市場的市佔率達22.9%，但在大陸的市佔率僅佔6.4%。

