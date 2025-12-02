我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走私危險真菌 密大研究員簡雲清認罪後已遣返中國

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

王世堅金句「從從容容游刃有餘」入選中國10大流行語

中央社台北2日電
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

中國知名語文刊物「咬文嚼字」今天發布2025年中國10大流行語，立法委員王世堅任台北市議員期間的質詢、被中國歌手引用並編曲的「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」獲得入選，理由是透過調侃理想與現實的差距，反映了普通民眾的生活狀態。

綜合「咬文嚼字」微信公眾號及澎湃新聞報導，「咬文嚼字」主編黃安靖表示，該刊編輯部是沿襲一貫的「雙標準」原則─堅持「社會學」和「語言學」評選標準，作出這一評選結果。

在該刊評選出的10大流行語中，「韌性」居榜首，今年爆紅的「蘇超」（江蘇省城市足球聯賽的戲稱）位居第3，「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」則位居第10。

「咬文嚼字」編輯部說，語言反映社會情緒，入榜的「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」等語，都從不同角度反映了普通民眾的生活狀態、價值觀念、情感訴求和審美取向。他們的百態人生，都在這些語言成分中得到了呈現。

該刊並特別針對「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」表示，「台灣地區一民意代表（王世堅）」用「誇張的肢體語言和頓挫有力的語調」，以「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」，批評台北市的市政管理混亂。

「咬文嚼字」編輯部提到，這句話被中國大陸音樂人改編成歌曲「沒出息」，其魔性旋律搭配上演唱者戲劇化的情緒表達，迅速在中國網路上走紅，引發兩岸網友的廣泛模仿和「二次創作」熱潮，並被網友們借用，調侃理想狀態與現實窘境的鮮明對比。而透過自嘲消解壓力的表達方式，是深植於兩岸民眾「共同文化基因」中的一種生存智慧。

「咬文嚼字」每年12月發布當年度中國「十大流行語」，通常能反映當年中國發生的政治、經濟要事，以及同一時間的社會、文化現象。

王世堅 微信

上一則

中國地方政府債券發行規模 首度突破45兆元創新高

下一則

佳能證實 中山印表機廠停產

延伸閱讀

吳怡農？王世堅？ 綠營誰抗蔣萬安 中間選票成決勝關鍵

吳怡農？王世堅？ 綠營誰抗蔣萬安 中間選票成決勝關鍵
重申沒有赴中 王世堅：我會是最後一個踏上中國的台灣人

重申沒有赴中 王世堅：我會是最後一個踏上中國的台灣人
網傳低調訪中影片？王世堅：不用抖音也沒有去中國

網傳低調訪中影片？王世堅：不用抖音也沒有去中國
新聞評論／不想輸蔣家後代？ 不合賴胃口才是王世堅障礙

新聞評論／不想輸蔣家後代？ 不合賴胃口才是王世堅障礙

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
香港大埔宏福苑五級火焚燒十多個小時後，截至27日上午6時，已知造成44死、58傷。(路透)

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

2025-11-26 21:13

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚

醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇