疑銷售許可辦理受阻 中國男子舉報後飲除草劑、炸毀店家

記者陳湘瑾／即時報導
湖南郴州北湖區一煙火零售店11月30日發生爆炸事故，3人被緊急送醫。圖／取自九派新聞
湖南郴州北湖區一煙火零售店11月30日發生爆炸事故，3人被緊急送醫。圖／取自九派新聞

湖南郴州北湖區一煙火零售店11月30日發生爆炸事故，3人被緊急送醫，煙火零售店店主事後經證實因引用大量除草劑而不治身亡，另有知情人指出，該店主因銷售許可證辦理多次受阻，實在沒有辦法才會決定喝下除草劑、將房子炸毀。

綜合九派新聞、齊魯晚報，事發影片顯示，伴隨一聲巨大的爆炸聲響，現場火光沖天、出現濃煙滾滾，店家牆體發生坍塌，爆炸產生的衝擊波將一輛停在路邊的白色轎車掀翻並引燃。有附近居民在網路表示，所在樓棟的窗戶玻璃被震碎。

湖南郴州市聯合調查組1日通報，湖區一煙花（煙火）爆竹店店主彭某實名舉報公職人員涉嫌違紀違規的問題，並在網絡上發布本人飲用疑似「敵草快」影片。當時通報表示，郴州市公安機關已找到彭某，醫院正組織醫療團隊全力救治。

自稱彭某友人的一位網友今發文表示，當事人已經去世。他向媒體表示，彭某2日早上6點多在郴州市第一人民醫院重症急救科經搶救無效去世，遺體已經被送到了殯儀館。

郴州市第一人民醫院一名知情人證實此事，他表示彭某「中毒的劑量太大了，超過了致死量的很多倍。」

另外，有知情人士提到，煙花店老闆彭某因銷售許可證辦理受阻，積壓了大量存貨。「有人說他進了1000多萬的貨，準備過年賣的，經營許可證提交了很多次，一直卡住辦不下，沒有辦法了，喝了農藥，房子也炸爛掉了。」

