日本藝人演出遭取消 中國慣用抵制手法多國有先例

日本 首相高市早苗「台灣有事」說引起中國強烈反彈，動員政治、經濟、文化等各方面對日本進行抵制。過去與中國產生摩擦的國家也有不少被抵制案例，如「限韓令」、停發赴台自由行簽證等，經濟方面的抵制更時有所聞。

近日中日關係緊張，中國發布赴日旅遊提醒、大砍赴日航班，又停止進口日本水產品，許多日本藝人在中國的演出也都喊卡，著名歌手濱崎步的演唱會也突遭取消。中國的抵制手法在過去多有先例。

2016年，韓國同意美國部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統），引起中國強烈反彈，不僅在政治上屢次強硬表態，文化方面，中國祭出「限韓令」，封殺韓國藝人在中國演出，如今雖稍有鬆綁跡象，但仍未宣布解除。

經濟方面，韓國樂天集團由於與政府換地供薩德部署，使其在中國經營的近100家樂天瑪特超市，被政府以消防檢查不合格為由勒令停業，最後樂天於2022年全面撤出中國。

當時中國也發布「赴韓國旅遊提示」，旅行社禁售韓國旅遊產品。據韓聯社報導，2017年訪韓中國遊客暴跌48.3%，導致韓國GDP減少約5兆韓元（約34億美元）。

台灣也時常遭到中國經濟抵制，如禁止鳳梨、釋迦等農產品進口、取消農產品免稅優惠等。旅遊方面，2019年中國以「兩岸關係」為由，停發赴台自由行簽證，至今仍未恢復。中國團客來台自疫情後至今也尚未恢復。

台灣藝人因政治因素遭中國封殺的案例更是屢見不鮮，如2013年台灣歌手張懸在英國演出時，手拿中華民國 國旗而遭中國封殺。2016年南韓女子團體TWICE成員周子瑜被檢舉在節目中拿中華民國國旗，也被檢舉台獨，遭到中國抵制。

經濟方面的抵制案例更多。2018年，中國與加拿大 因孟晚舟事件關係惡化，中國逮捕2名加拿大人，進行「人質外交」，以迫使渥太華方面釋放孟晚舟。不久後，北京又以衛生檢疫有問題為由，一度禁止進口加拿大製造的油菜籽產品、豬肉與牛肉。

2020年，澳洲公開呼籲追查COVID-19病毒起源，引起中國強烈不滿，宣布限制澳洲葡萄酒、煤炭和龍蝦等商品進口，涉及的貿易額即達200億澳元（約130億美元）。直到2024年底才結束這場持續4年的中澳貿易戰。