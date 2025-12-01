我的頻道

衛報評論:川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台更危險

香港火災揭大廈多處未達阻燃標準…今日你應知道5件事

菲籍女傭香港大火中保護嬰兒 菲律賓譽為英雄

中央社馬尼拉/香港1日綜合外電報導
香港宏福苑在大火後，一間公寓內部被燒毀的景象。美聯社
香港宏福苑在大火後，一間公寓內部被燒毀的景象。美聯社

香港大埔宏福苑大火迄今至少奪走151條人命，火警期間菲律賓籍女幫傭艾卡拉茲陪伴女雇主並緊抱其3個月大嬰兒，助3人共度難關並成功獲救，不離不棄的行徑讓她被譽為英雄。

路透報導，根據親友的說法，28歲的艾卡拉茲（Rhodora Alcaraz）抵達香港隔天就遇上宏福苑社區惡火，她與新雇主及其女嬰一同受困公寓火場，直到消防員及時救出她們。

艾卡拉茲的故事讓許多人再次關注香港數十萬名家庭幫傭的貢獻，這些人負責煮飯、打掃及照顧幼兒和長者，卻通常住在狹小的環境中，並在全球生活成本最高城市之一領取微薄薪資。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）長姊、參議員艾米．馬可仕（Imee Marcos）至醫院探視艾卡拉茲後在社群媒體臉書（Facebook）發文寫道：「我向你致敬，羅多拉（艾卡拉茲），也向所有離鄉背井為家人犧牲奉獻的海外勞工致敬。」

艾米．馬可仕貼出艾卡拉茲躺在醫院病床上的照片，她身穿紫色病人服、臉戴口罩但仍豎起大拇指比讚。

菲律賓海外勞工福利處日前也在臉書指出，艾卡拉茲是「真正的現代英雄，菲律賓人在異鄉展現關懷與勇氣的典範」，這則貼文底下湧入數以百計網友留言祝福。

艾卡拉茲在菲律賓的前雇主戴約（Rhoda Lynn Dayo）也非常擔心她的安危，她表示艾卡拉茲深受全家信任，「她照顧孩子的方式不一樣，她真的愛他們…我毫不懷疑她會為自己照顧的孩子付出生命」。

如同許多同業，有8個手足的艾卡拉茲是為賺取更高薪資而決定赴海外工作，好把錢寄給在菲律賓的家人。

艾卡拉茲的妹妹告訴路透：「我們家很窮，父親只是漁民，因此她決定去海外工作好幫助家計。我們都對姊姊感到驕傲。」

1日民眾聚集在香港宏福苑住宅大廈附近。路透
1日民眾聚集在香港宏福苑住宅大廈附近。路透

艾卡拉茲 香港 宏福苑

