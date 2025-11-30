實力也不行了？中國女足0：8慘輸英格蘭

11月29日，中國隊門將潘紅豔（右）在比賽中撲救。(新華社)

繼男足後，中國女足也不行了？北京時間11月30日凌晨1時30分，2025年國際足球友誼賽在英國倫敦溫布利球場展開角逐，中國女足以0：8不敵英格蘭隊。0：8慘敗平隊史最大比分輸球紀錄，有中國球迷憤怒開罵，稱「恥辱性慘敗」、「追上中國男足了」。女足官方微博 發文表示，正視差距，珍惜每一次跟世界強隊過招的機會。

新華社報導，根據官方公布的數字，共有7萬4611名觀眾在現場觀戰。主場作戰的英格蘭隊球員在技術、速度和力量等方面全面占優。第12和第14分鐘，她們先後在兩個邊路發動進攻，由米德連進兩球。第16分鐘，亨普再下一城。隨後，斯坦威在第23、38和52分鐘時連進三球，完成「帽子戲法」。第71分鐘，中國隊後衛與門將之間配合失誤，被英格蘭中場球員圖恩搶斷輕鬆破門。第78分鐘，英格蘭隊依靠嫻熟的進攻配合再次得手，拉索完成破門。

兩隊上次交鋒是在2023年的世界杯賽場上，當時中國隊以1:6失利。

中國隊在開場兩分鐘時，由陳巧珠擲界外球製造了一次射門，這是球隊上半場唯一的射門機會。下半時，張琳艷替補上場，她在中前場的穿插跑動，讓中國隊的進攻有了更多選擇，攻勢稍有加強，零星創造了幾次射門機會，但都沒有形成威脅。整場比賽，英格蘭隊有九次射門打正，比中國隊多七次。

賽後，英格蘭隊主教練威格曼評價球隊在比賽中表現得「冷酷無情」。她說：「我認為我們開局非常順利，對方採取了不同的陣型，因此我們必須做出調整。她們給了我們太多控球時間，而當我們獲得這樣的空間時，就能展現出真正的實力。隊員間的配合十分默契，有幾粒進球相當精采。」

中國隊球員王愛芳表示，和對方實力差距較大，雖然球員都竭盡全力，但很難與對方抗衡。

本場比賽之後，中國隊將赴西班牙繼續拉練，備戰明年3月在澳洲 舉行的亞洲杯比賽。