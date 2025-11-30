香港宏福苑惡火奪命 過去一年頻繁發現消防隱患

香港民眾在宏福苑旁留下悼念紙條。(路透)

香港宏福苑 大火增至146死，根據香港勞工處給路透的回覆，宏福苑居民去年曾一再針對維修工程的火災隱患提出投訴，但當局當時回應稱，他們面臨的火災風險「相對低」。

位於香港新界大埔的大型集合住宅 社區「宏福苑」有8棟大廈，去年7月起展開大維修工程，外牆竹棚架（鷹架）自去年8月起搭建，至今已超過一年。

26日下午，宏福苑其中一棟大廈宏昌閣外的防護網首先起火，其後現場傳出多聲爆炸，火勢再蔓延至周邊6棟大廈，截至今天下午已確認146人死亡、79人受傷，是香港77年來最嚴重的火災。

路透報導，香港勞工處發言人在電子郵件中表示，宏福苑住戶去年9月曾對大廈維修工程表達疑慮，包括承包商用來覆蓋棚架的綠色防護網可能具可燃性。

這種防護網是用來防止碎片掉落傷及路人，勞工處隨後檢查防護網安全認證，並告知居民其阻燃性符合標準。

勞工處協助執行屋宇署訂定的建築標準。然而，香港警方27日表示，大廈外牆安裝的防護網、保護膜、防水帆布及塑膠布，疑似未符合防火標準。

維修工程承建商「宏業建築工程有限公司」已有多名相關人士遭拘捕，但確切起火原因待查。

香港理工大學消防安全專家江黎明在檢視過火災錄影後則表示，大火顯然是沿著外部裝修設施迅速蔓延，而初期評估並未把窗外裝設的發泡膠板納入考量。

宏業建築工程有限公司在2024年1月獲得總值3.3億港幣（約新台幣13.2億元）的維修合約，路透多次致電該公司，均未獲回應。記者28日上午前往公司辦公室時，發現入口處鐵捲門拉下。

針對勞工處檢查防護網安全認證一事，警方援引27日的聲明表示，火勢全滅後將全面蒐證，並深入調查起火原因。勞工處則告訴路透，之前告訴居民只要避免焊接等工序，火災風險相對低，但這項說法不代表忽視潛在危險，勞工處亦曾提醒承包商應落實防火措施。

該處補充道，2024年7月至2025年11月間，曾對宏福苑進行16次巡查，並曾對承包商發出6張敦促改善通知書和3宗檢控，但勞工處並未說明細節。

路透無法確認上述程序的結果或公司方面的回應。

香港版「格蘭菲塔大火」？

本次大火蔓延速度極其驚人。

26日下午2時51分，消防單位獲報宏福苑其中一棟大廈發生火警。根據消防處聲明，消防員只花5分鐘就抵達現場，但火勢已沿棚架蔓延至大廈內部，並波及其他多棟建築。

大約4小時內，每棟32層樓、總共8棟大廈的宏福苑中，就有7棟大廈陷入火海，濃煙使得救難人員難以登上較高樓層。

宏福苑約有4600名居民，數百人被安置在臨時庇護所。截至今天下午5時，仍有逾40人失蹤，另有100個失聯個案無法追查。

任教於香港理工大學的江黎明將宏福苑大火與2017年造成72死的英國倫敦格蘭菲塔（Grenfell Tower）惡火相比。他表示：「（兩者）火焰蔓延機制非常相似，都是從外牆燒進（公寓）住房內。」

根據路透，針對格蘭菲塔火災的調查發現，英國政府、建築業以及在外牆上包覆可燃材料的廠商均有疏失。

香港行政長官李家超已表示，政府將檢討竹棚架的使用。屋宇署及勞工處則於27日分別宣布，將針對全港維修中建築物展開緊急巡查，確保棚架及防護網符合防火要求。

警方26日也提到，他們在現場發現可能加劇火勢蔓延的發泡材料。臉書（Facebook）用戶梁某2024年9月曾在宏福苑居民交流社團貼出白色材料燃燒的照片，指窗戶隔板具可燃性。路透透過臉書聯絡梁某，但他並未回應。

香港建造業總工會理事長周思傑向路透表示，發泡材料燃燒迅速且會產生有毒濃煙，該物料有助在施工期間阻擋灰塵並防止玻璃破損，但他也質疑管理團隊及現場監督人員是否評估過風險。

一名58歲歐姓居民指出，窗邊安裝的發泡膠板讓父母無法察覺外頭火勢與濃煙，「他們是我打電話才知道起火了」。其父母獲救後待在醫院，目前情況穩定。

住戶黃小姐對公寓窗戶被封死感到憤怒，並稱政府雖訂有法規，但她對建材品質及安全的執法力度抱持懷疑態度。

更多消防隱患

路透查閱過去一年屋主與大廈管理處會議紀錄，發現還有其他消防隱患。

2025年10月，管理處向屋主委員會表示，大廈需維修項目包括消防進水口、噴嘴等水帶零件、警鈴、滅火器及消防水帶捲盤，還有配備電池的燈具。

2025年7月，委員會又被告知，在進行防水工程時，發現消防栓內一些水帶老化腐朽。會議與會者建議盡速更換。

2024年11月，委員會則對屋頂太陽能板數量可能違反防火規定表示關切，並建議諮詢消防單位。

路透無法確認上述隱患最終是否獲得解決。香港保安局局長鄧炳強28日表示，宏福苑火警警報系統並未有效運作。

宏福苑管理處未回應電話及相關電郵。

居民亦曾投訴工人在棚架周圍抽菸。自稱宏福苑前住戶的張先生向路透提供一段影片，顯示一名工人在棚架旁吸菸。路透確認影片地點確為宏福苑，不過拍攝日期無法查證。

張先生表示，曾就吸菸事件提出申訴，並於今年2月將影片交予管理處，惟未獲任何回應。