「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

中央社東京30日專電
中國外交部亞洲司長劉勁松(前右)18日與日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰(前左)在北京會商後，被中國官方媒體刻意拍下該畫面。（圖／取自《玉淵譚天）
日媒報導，演出「插口袋」而聲名大噪的中國外交部亞洲司長劉勁松11月與日本官員在北京會談之後，立刻前往視察遼寧省大連市的日本大型企業據點，傳達「希望日本企業能在中國安心進行業務活動」。

日本經濟新聞報導，日中關係因為日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢而惡化。不過，中國方面目前似乎希望政治方面的對立，不要擴及中國境內的生產銷售活動。

劉勁松11月18日與訪問北京的日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰進行會談。雙方對於高市的答詢，以及中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X發布的「斬首論」言詞交鋒。

會談結束後，劉勁松送客時一邊將雙手插在褲袋裡，一邊與金井交談，營造金井低頭聆聽訓話的畫面，被中國媒體大肆宣揚。劉勁松還在被媒體詢問時，表示對會談結果「當然不滿意」。

然而，據相關人士透露，劉勁松在會談後不久，就前往日系大型企業在大連市的據點，向企業負責人了解在中國的業務情況。視察結束時，雙方還互相擁抱，營造友好氣氛。

目前中國經濟因為內需低迷而陷入困境，外資企業投資也呈現下滑趨勢。新華社報導，中國國務院總理李強5日在上海舉行的中國國際進口博覽會上，呼籲加強對中國投資，稱「中國經濟是一片大海，世界經濟也是一片大海，世界大海大洋都是相通的」。

日本財經界最大團體「經濟團體連合會」（經團連）會長筒井義信28日在東京會見中國駐日大使吳江浩，雙方在會中確認日中經濟與商務交流的重要性，並同意繼續保持對話。據知，這次會面要求由中方主動提出。

另一方面，日中對立對於娛樂業的影響正在擴大。日本歌手濱崎步的上海演唱會、爵士鋼琴家上原廣美的音樂會、偶像團體「桃色幸運草Z」的上海活動，以及日本人氣動畫「美少女戰士」音樂劇等，全部因「不可抗力因素」取消。歌手大槻真希在上海演唱時還被強行中止、帶離舞台。

至於日中關係惡化未來是否會波及製造業，目前仍難預料。有說法指出，如果中國政府正式對日本啟動稀土出口管制，將可能對許多日本企業的營運造成重大影響。

