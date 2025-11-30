我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

香港大火遇難者增至146人 大批港人悼念排長龍

香港特派員李春/即時報導
香港眾多民眾30日自發前往大埔宏福苑火災現場排隊獻花。(中通社)
香港眾多民眾30日自發前往大埔宏福苑火災現場排隊獻花。(中通社)

香港宏福苑大火災增至146人遇難，港府在跟進40多宗失聯個案。大火後香港全城哀傷，星期天大批市民到火災現場附近公園，獻花悼念者沿河邊排成長長的人龍。香港警方繼續在火場搜索，抬出一些疑似遇難者遺體。

警方星期天繼續在發生大火災的宏福苑搜索。香港警方說，截至周日下午，遇難者已增至146人，並有79人受傷。

警方說，星期天在大廈內新發現18具遺體，不排除死亡個案會再上升。 警務處災難遇害者辨認組說，星期六已完成宏仁閣、宏道閣的搜索工作，星期天進行宏盛閣、宏建閣、宏泰閣3幢大樓進行搜索，並已完成宏建閣、宏泰閣的工作，也即宏福苑8幢大廈，已完成4幢大樓的搜索。

大埔宏福苑大火導致多人死傷，大批市民到鄰近火災現場的廣福邨公園，獻花及寫心意卡，悼念火災死難者。到場的市民神情哀傷，亦有人不禁流淚，有人就向遠處的火災現場鞠躬。

下午前往悼念獻花的市民增多，出現人龍，人龍沿大埔河、林村河，一直延伸至附近的大型屋苑太和邨。排長隊的香港人說，不介意要輪候一段時間才能獻花，希望為倖存者打氣，全港市民都會陪伴他們渡過艱難時刻。

有到場悼念港人說，附近一帶都買不到鮮花，所以未能獻花，所以心情沉重。還有香港人說希望有關部門能針對事件成因，作出處理，不要讓死者白白犧牲。有接近龍尾的市民指，

前財政司長曾俊華在社交媒體發文，對貿然禁用竹棚感到可惜，不應這麼快「判竹棚死刑」，從現場片段見到，宏福苑多座大廈外牆的棚架，經過幾10小時大火焚燒之後，仍然未有塌下，被燒毀的主要是棚網及封窗發泡膠板，造成今次慘劇的「罪魁」，顯然並非竹棚，反而應該從人為角度出發調查事件，例如火災是否因為有人吸煙引起，或是否有人採用不合格物料，及制度上是否有補足地方，經過專業調查研究之後，再提出長遠改善同監管方法。

曾俊華又說，全香港超過6成、樓齡30年及以上的舊私樓大維修方面，業主常稱要支付天價維修費，質疑若全面以金屬棚架，代替造價「平一截」的竹棚，普羅市民未必能承擔。

香港 宏福苑 死刑

上一則

27歲貴州網紅在非洲遭綁架7天7夜、斷腿 「同胞」幹的

延伸閱讀

搜救工作仍持續 香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

搜救工作仍持續 香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯
香港火災／頂流藝人紛捐款 怎不見迪麗熱巴？粉絲舌戰

香港火災／頂流藝人紛捐款 怎不見迪麗熱巴？粉絲舌戰
香港大火 港府稱重建家園前確保「災民免費住屋」

香港大火 港府稱重建家園前確保「災民免費住屋」
香港大火 公務員協會鮑魚宴惹議 這道菜被罵不尊重逝者

香港大火 公務員協會鮑魚宴惹議 這道菜被罵不尊重逝者

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝