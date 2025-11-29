中國民企研製出超音速飛彈 模擬影片瞄準日本

我的頻道

記者廖士鋒／即時報導
凌空天行官網上發布自行研發的超高音速飛彈「馭空戟-1000」，最高可達7倍音速的速度。（百度）
凌空天行官網上發布自行研發的超高音速飛彈「馭空戟-1000」，最高可達7倍音速的速度。（百度）

在中國官方開放政策後，四川的1間中國民營企業近日發布1款超音速反艦飛彈，最大射程可達1,300公里，且可通過陸基發射車，打擊海上移動平台和各類艦艇，模擬動畫瞄準的區域則為日本。消息指出，目前飛彈的基本型已成功量產，造價是傳統飛彈的1/5至1/10。

四川凌空天行近日發布影片指出該公司研製的「馭空戟-1000」高超音速飛彈支持500至1,300公里射程、5到7馬赫飛行速度及360秒動力巡航時間。影片有實際發射、命中等畫面，還有動畫模擬，俄羅斯衛星通訊社指該飛彈似乎具備自動識別目標、躲避威脅等特性，可通過陸基發射車部署，針對海上移動平台和各類艦艇實施打擊。

值得一提的是，模擬畫面有多枚瞄準日本名古屋與東京周邊等地，疑似回應最近的外交爭議。但影片並未說明，如何透過陸基發射，讓該飛彈突破1,300公里射程限制達到東京（與中國沿海距離最近約1,600公里）。

另據中國科創版日報，四川凌空天行人士透露「沙漠靶場實彈發射、命中爆炸等畫面為真實場景，瞄準航母等畫面則為動畫特效」。針對網傳這款飛彈單價僅僅為人民幣70萬（約9.9萬美元），知情人士稱這「是外界根據零散資訊自行推算後傳播的」，「但低成本、大規模生產是公司明確的發展方向」。

成都日報引述該公司負責人表示，該彈由成立於2012年的北京凌空天行公司牽頭實施，其全資控股的四川凌空天行等公司參與，目前基本型已成功實現量產，而集成人工智慧決策與集群協同能力的「馭空戟-1000智慧型」正處於全力研製階段。

今年11月中國國家航天局成立商業航天司，並發布「推進商業航天高質量安全發展行動計劃」，明確「鼓勵國有企業、民營企業優勢配套產品雙向進入對方供應鏈體系」，這一政策為中國民企進入國防領域提供了一條通道。

