「哪位少爺吸了？」 吸毒紀錄將被封存 網疑為特權洗白

2026年1月1日起施行的新修訂「中華人 民共和國治安管理處罰法」，第136條確立了將吸毒、嫖娼等違法行為紀錄納入封存範圍，立意原本是為提供微罪前科者自新的機會。不過這項法條28日在網上引來大批網民表達反對，質疑是否為特權洗白。江蘇南通文旅抖音 小編一句「哪位少爺吸了？」瞬間引發共鳴，一夜漲粉400萬，多個官方帳號跟進討論「聲援」，相關話題衝上熱搜第一。但沒多久，這些發文和相關評論都被除或不可見。

據紅星新聞報導，新修訂的「中華人民共和國治安管理處罰法」第136條規定：違反治安管理的紀錄應當予以封存，不得向任何單位和個人提供或者公開，但有關國家機關為辦案需要或者有關單位根據國家規定進行查詢的除外。依法進行查詢的單位，應當對被封存的違法紀錄的情況予以保密。據專家表示，治安違法紀錄包含吸毒和因毆打他人、盜竊、詐騙、尋釁滋事等違反治安管理處罰法所留下的紀錄。

中國政法大學證據科學研究院教授、博士生導師印波和湖南師範大學法學院副教授趙冠男表示，建立違法紀錄封存制度是為了避免「一次違法，終身受限」的不合理情況。

對於這法條引來輿論對此制度是否會「保護特定人群」的擔憂，趙冠男表示，治安違法紀錄封存制度並非是對特定群體的保護，而是對於曾有過治安違法紀錄的人來說，一項積極的可以改過自新的政策。紀錄封存後，在絕大多數常規的求職、升學背景審查中，其過往的輕微違法紀錄將不會被看到，人們有望憑自身能力公平競爭，從而獲得寶貴的新起點。

相關話題28日衝上了微博熱搜，不少網民紛紛表示反對這條規定，稱「那劣跡藝人都能復出了」。新疆兵團女子強制隔離戒毒所抖音帳號小編發文強調，「包括吸毒紀錄」。「南通文旅」隨後在評論區留言稱「哪位少爺吸了？」為其抖音帳號一夜漲粉400多萬，引來眾多網民質疑新法為特權階層服務的解讀。但「南通文旅」28日下午突關閉留言功能，清空大批網民留言。

北京昌平、房山，四川涼州、江南，浙江衢州等各地文旅部門官方帳號也跟進發短片宣傳禁毒，但不少帖文已被刪除。明言「聲援」的陝西漢中「留壩文旅」轉為私密帳號，該帳號28日曾發帖稱「南哥加油，領導說我我也不管了」。