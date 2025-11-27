相當人類百歲 旅美15年「高高」33歲大熊貓離世

我的頻道

中國新聞組／即時報導
33歲大熊貓高高離世，相當於人類百歲高齡，曾三次放歸三次返回。（取材自極目新聞）
33歲大熊貓高高離世，相當於人類百歲高齡，曾三次放歸三次返回。（取材自極目新聞）

中國大熊貓保護研究中心昨天發布消息稱，曾旅美15年的33歲雄性大熊貓「高高」日前去世。

據了解，「高高」是雄性，1993年4月6日被救護於四川寶興野外，推斷其出生於1992年9月。「高高」於2018年11月1日從美國聖地牙哥動物園回到熊貓中心，回國時已是高齡。「高高」患有高血壓、心臟病、關節炎等老年常見疾病，受到熊貓中心高度關注與精心護理。

22日上午，工作人員發現「高高」食欲減退、精神差，腹部有明顯脹氣症狀，經藥物治療後狀態略有好轉。23日，「高高」整體狀態仍較差，聯合三甲醫院CT檢查顯示，其右側肺部體積縮小，見斑片狀密度增高影，邊緣模糊，右側胸膜增厚，胸腔積液，炎症明顯，其他臟器亦有不同程度病變，隨即予以治療。結束治療送回獸舍，「高高」體徵較為平穩，採食流質食物。熊貓中心對「高高」開展了24小時值守等精細照顧。

24日11時40分左右，「高高」突發後肢無力，站立不穩，呼吸困難，雖經全力救治，仍於14時30分去世。

「高高」深受廣大粉絲的喜愛，幼年的「高高」在野外受傷，一只耳朵缺損。獲救後牠對人類非常依賴，曾對其三次放歸，但又三次找了回來，被粉絲們調侃為它是為了保住自己的「編制飯碗」。被粉絲親切稱為「高姥爺」、「奶高高」。如果以人類年齡類比，大熊貓33歲約等於人類百歲高齡。

「高高」離世的消息公布後，眾多網友發文紀念。飼養員寫道，你在這世間留下了太多溫暖與歡笑，你用純粹的可愛治癒了無數人的心。如今你化作星光，去往了遙遠的熊貓星球，那裡一定沒有病痛。願你在另一個世界裡，每天都無憂無慮，平安喜樂。

獸醫寫道，我們曾以為，憑藉現代醫術和細緻護理，能陪你走過更長的歲月，可生命的規律終究難違，當所有專業手段都無法留住你，我們只能含著淚，為你完成最後一次溫柔的護理。親愛的高高，請你帶著我們的愛與惦念，去往沒有病痛的遠方，永遠快樂健康。

