我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西感恩節遊行人滿為患 為一睹巨型氣球各出奇招

聯邦學貸新上限明年7月生效 護理被排除在專業學位之外引發爭議

四川發現特大金礦 價值107億美元

記者林茂仁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
四川省松潘縣東北寨金礦，累計查明金資源量81.06噸，規模達到特大型，是目前四川最大的金礦。圖為專家在查看鑽探的岩心。（取自澎湃新聞）
四川省松潘縣東北寨金礦，累計查明金資源量81.06噸，規模達到特大型，是目前四川最大的金礦。圖為專家在查看鑽探的岩心。（取自澎湃新聞）

四川找礦又有新突破，四川省自然資源廳透露，四川省松潘縣東北寨金礦床勘探專案通過四川省礦產資源儲量評審中心評審結果顯示，東北寨金礦本次評審新增黃金資源量28.24噸，累計查明黃金資源量81.06噸，規模達到特大型（50噸以上），礦床金平均品位3.75克/噸，含金量較高，是目前四川完成備案的資源量最大的金礦。

據了解，金礦品位是指金礦中的黃金含量，品位越高越具有開採價值，當前技術經濟條件下可開採的最低值，通常為0.3–0.5克/噸，若達到25克/噸以上可視為高品位金礦，低於0.5克/噸的極低品位礦開發成本較高，且需特殊技術（如堆浸）才能開採出黃金。

四川的東北寨金礦黃金資源量81.06噸（約260萬盎司），礦石量約9,531萬噸，礦體規模較大，主礦體長480-1620米，厚1.67-3.19米，延深268-580米，按當前金價估算，潛在經濟價值超過人民幣760億元（約107億美元）。

四川的東北寨金礦床礦勘探工作由四川省地質礦產勘查開發局下屬第十地質大隊承擔，該金礦於上1970年代被發現，歷經幾代四川地質人持續勘查，累計施工鑽探近10萬米、坑道4千餘米，採集各類樣品35,000件，最終實現找礦重大突破。東北寨金礦開發利用前景良好，礦床金平均品位3.75克/噸，明顯高於中國其它金礦品位，具有顯著的經濟開發價值和戰略意義。

勘探工作之外，專案同步開展東北寨金礦成礦作用研究及成礦預測、構造作用與成礦關係研究等多個專項課題，從構造動力學特徵、礦物學特徵等多個維度開展研究，進一步總結「東北寨式」微細浸染型金礦的成礦規律，建立找礦模型。

同時，東北寨金礦還開展選礦試驗，突破了該礦區高砷高碳金礦石選礦技術難關，為下一步礦床開發利用奠定了基礎。

東北寨金礦床的探獲改變了全省金礦勘查開發傳統格局，為打造川西地區金礦戰略基地提供資源保障，大力提升四川在全國金礦領域的戰略地位，也為中國同類型礦床勘查提供了重要經驗和示範。

金價

上一則

查清了／許家印前妻丁玉梅 境外資產2.2億美元曝光

延伸閱讀

德銀預測金價漲勢未歇：明年逼5,000美元 後年新天價

德銀預測金價漲勢未歇：明年逼5,000美元 後年新天價
曾喊像哪吒敢於打破常規 成都市長王鳳朝被查

曾喊像哪吒敢於打破常規 成都市長王鳳朝被查
法國總統辦公室：馬克宏12月3日訪中 將晤習近平

法國總統辦公室：馬克宏12月3日訪中 將晤習近平
法總統馬克宏時隔2年半訪中 下周訪北京成都、將晤習近平

法總統馬克宏時隔2年半訪中 下周訪北京成都、將晤習近平

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
婚禮車隊跟著張先生的奧迪開到了工廠。（取材自瀟湘晨報）

河南男開奧迪到工廠 後頭為何跟著7輛奧迪 原因很搞笑

2025-11-21 02:24
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
華府2國民兵白宮附近遭槍擊 證實身亡

華府2國民兵白宮附近遭槍擊 證實身亡
延燒7棟大樓… 香港大火已65死 70人傷 百餘人失聯 77年最嚴重

延燒7棟大樓… 香港大火已65死 70人傷 百餘人失聯 77年最嚴重