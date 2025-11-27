高市談舊金山和約 中國批煽炒「台灣地位未定論」

我的頻道

特派記者陳政錄／北京即時報導
中國外交部發言人郭嘉昆。（中國外交部網站）

日本首相高市早苗援引「舊金山和約」，稱日本政府沒有立場評論台灣的法律地位。中國外交部27日抨擊是妄圖煽炒所謂「台灣地位未定論」，中方堅決反對，再次敦促日方切實反思糾錯，撤回錯誤言論，以實際行動體現對華承諾。

中國外交部發言人郭嘉昆27日表示，日本投降書等一系列文件確認「中國對台灣的主權」，和1972年中日聯合聲明中明確：「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這1立場，並堅持遵循波茨坦公告第8條的立場」等。

郭嘉昆說，「舊金山和約」是在排斥中、俄等二戰重要當事方下，對日本單獨媾和而發表的文件，違反聯合國憲章和國際法基本原則，其對「台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利」的處置都是非法、無效的。

郭嘉昆抨擊，高市早苗時至今日仍不思悔改，公然挑戰戰後國際秩序和國際法基本準則，甚至妄圖煽炒所謂「台灣地位未定論」。這是錯上加錯，中方對此堅決反對，國際社會也應高度警惕。我們再次敦促日方切實反思糾錯，撤回錯誤言論。

郭嘉昆還說，日方妄想通過「不再提及」淡化、搪塞、掩蓋高市首相的嚴重錯誤言論，是掩耳盜鈴、自說自話，中方絕不接受。

