以便使用輝達晶片？傳中國網企巨頭在海外訓練AI模型

記者陳湘瑾／即時報導
知情人士稱，阿里巴巴、字節跳動等科企正在東南亞的資料中心，訓練其最新的大型語言模型。（路透）
受到美國出口限制措施的影響，輝達在中國先進晶片市占率已從95%驟降至零，不過傳出中國網企巨頭在海外訓練AI模型，以便使用輝達晶片。知情人士稱，阿里巴巴、字節跳動等科企正在東南亞的資料中心，訓練其最新的大型語言模型。

美國科技網站The Information甫報導，最近幾個月北京當局禁止字節跳動在新的資料中心使用輝達晶片，反映出中國仍堅持自製先進晶片、切斷依賴美國或輝達的策略。

中國官方今年8月也曾傳出對中國本土企業勸退使用輝達AI晶片、轉而採用本土製造的產品，官方也在日前發布指導意見，要求所有由國家資金新設的資料中心，必須使用中國自製人工智慧晶片。

英國金融時報報導，美國在今年4月限制對陸出售輝達H20晶片之後，上述公司在海外地點進行的模型訓練持續增加。這些公司依賴由非中國實體擁有和經營的海外資料中心租賃協議。

不過報導也指出，中國AI新創公司DeepSeek屬例外，其模型在中國完成訓練，因為DeepSeek在美國實施出口禁令前已大量採購輝達晶片。Deepseek還在與華為等中國晶片製造商合作，開發下一代中國AI晶片。

路透今年9月曾報導，在北京當局施壓科技業之際，中國對輝達晶片的需求仍然強勁，原因是華為和寒武紀等中國本土晶片廠供給受限，輝達晶片效能也被認為優於本土產品。知情人士指出，中國科技公司希望確保輝達H20晶片訂單處於正在處理狀態，而且正密切關注輝達推出較強大晶片的計畫。

美國方面，美國總統川普的團隊傳出近日已就H200晶片運往中國進行內部討論，但目前尚未作出最終決定，而且完全有可能只停留在內部辯論階段，最終不會走到核發出口許可。儘管如此，即便只是考慮放行H200出口，就已與川普政府先前對半導體出口管制的公開立場產生明顯落差。

