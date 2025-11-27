王毅和法國總統外事顧問通話 批日涉台挑釁、籲法方恪守一中

中國外交部長王毅今日「應約」和法國總統外事顧問伯納（Emmanuel Bonne）通電話，談及台灣和中日關係。 （路透）

中日關係緊張之際，中國對外動作頻頻。中國外交部長王毅 今日「應約」和法國總統外事顧問伯納（Emmanuel Bonne）通電話。據中方發布，王毅強調日本 現職領導人發表涉台挑釁言論，公然開歷史倒車，「侵害中國主權和領土完整」，中法作為安理會常任理事國和全面戰略夥伴， 應當共同維護二戰勝利成果，希望法方繼續堅定恪守「一個中國原則」；伯納說，法國總統馬克宏 期待很快訪問中國，法方堅定奉行「一個中國政策」。

據中國外交部，王毅27日「應約」和伯納通電話。王毅說，當前國際形勢變亂交織，新問題、新挑戰層出不窮，中法雙方有必要保持經常對話，加強戰略協調。

王毅表示，兩國元首的戰略引領至關重要。雙方應深化全方位互利合作，推動中法全面戰略夥伴關係邁上新台階，為維護多邊主義、改革完善全球治理注入新動力。希望法方推動歐盟奉行積極理性對華政策，堅持夥伴關係基本定位，通過對話協商妥處經貿分歧，推動中歐關係沿著正確軌道健康發展。

在近期中日關係，因為日本首相高市早苗的「台灣有事」論述緊張之際。據中方發布，王毅闡明中方在台灣問題上的立場，強調日本現職領導人發表涉台挑釁言論，公然開歷史倒車，「侵害中國主權和領土完整」。

王毅還說，中法作為安理會常任理事國和全面戰略夥伴， 應當共同維護二戰勝利成果，在涉及對方核心利益問題上堅定相互支持。希望法方繼續堅定恪守「一個中國原則」。

據中方發布，伯納說，馬克宏期待很快訪問中國，鞏固深化兩國元首的友誼，並就推進法中、歐中關係以及共同應對全球性危機進行深入戰略溝通。法方堅持獨立自主外交傳統，堅定不移奉行「一個中國政策」，理解中方在台灣問題上的正當立場。

雙方還就烏克蘭危機交換意見。