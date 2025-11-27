香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

我的頻道

中央社台北27日電
香港新界大埔宏福苑26日發生火災，迄今已造成65人死亡，成為1948年永安公司倉庫大火以來最致命的火災。歐新社
香港新界大埔宏福苑26日發生火災，迄今已造成65人死亡，成為1948年永安公司倉庫大火以來最致命的火災；由於仍有逾200人失聯，宏福苑大火有可能成為香港史上第二嚴重火災，而香港最慘烈火災是1918年跑馬地馬場大火，逾600人罹難。

綜合港媒報導，宏福苑大火迄今已造成65人死亡，成為香港1948年以來最致命的火災。當年9月22日早上8時，位於西環樓高5層的永安公司貨倉，堆放危險品的六號倉發生爆炸，貨倉樓上為住宅，當中多為永安職員宿舍，許多人走避不及而葬身火海。

當時全港消防員幾乎都出動救火，英國陸軍也派消防車協助。永安公司倉庫大火延燒6天後才完全熄滅，成為香港有死亡紀錄延燒最久的火災，共奪走176條人命，還有69人受傷，死傷者多為永安公司職員及家屬，成為香港二戰後死亡人數最多的火災。

不過，宏福苑大火迄今仍有279人失聯，外界預測有可能突破永安公司倉庫大火死亡紀錄，成為香港史上第二慘重火災。

香港史上最慘烈的火災是1918年2月26日發生的跑馬地馬場大火，俗稱「火燒馬棚」。當日下午正值香港賽馬「周年大賽」，以竹架搭建的看台因不勝負荷突然倒塌，不少人被壓死壓傷，加上觀眾席下設有熟食攤，塌下的棚架將煮食爐打翻，因而引起火災。

據報導，由於棚架易燃加上風勢助長，短短20分鐘整個馬棚被祝融吞噬，許多觀眾走避不及，最終釀成超過600人喪生的慘劇。香港為此興建「馬場先難友紀念碑」，以紀念死難者，現已成為法定古蹟。

