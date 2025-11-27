賴清德提400億美元國防預算 中國國防部舊調回應

台總統賴清德宣布追加國防預算，預計未來8年投入1.25兆元（約400億美元）經費。中國國防部今天重彈舊調回應，宣稱台獨與外部勢力是台海和平的威脅，以武謀獨的方案是枉費心機。路透

在今天的中國國防部例行記者會上，中央社記者提問相關議題時，中國國防部發言人蔣斌回應稱，「台獨分裂行徑和外部勢力干涉是台海和平最大的威脅」。

他又聲稱，「『民進黨 當局』花樣翻新、勞民傷財，搞以外謀獨、以武謀獨的所謂的方案，完全是枉費心機，阻擋不了祖國統一的歷史大勢，只會讓台獨分裂勢力加速走向破滅」。

不過對於記者問及，中國是否目標於2027年完成武統台灣準備，蔣斌則避答未作回應。

賴總統26日上午在總統府召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會議結束後在總統府大禮堂舉行記者會表示，中國企圖以武逼統、以武逼降、併吞台灣，政府研擬2項「守護民主台灣國家安全行動」方案因應。

這2項方案分別是「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」、「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。

賴總統還表示，國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，未來8年，即2026年至2033年共投入1兆2500億元經費。