我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西維州2國民兵白宮附近遭槍擊重傷 阿富汗男孤狼作案

延燒7棟大樓… 香港大火已65死 70人傷 百餘人失聯

賴清德提400億美元國防預算 中國國防部舊調回應

中央社北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台總統賴清德宣布追加國防預算，預計未來8年投入1.25兆元（約400億美元）經費。中國國防部今天重彈舊調回應，宣稱台獨與外部勢力是台海和平的威脅，以武謀獨的方案是枉費心機。路透
台總統賴清德宣布追加國防預算，預計未來8年投入1.25兆元（約400億美元）經費。中國國防部今天重彈舊調回應，宣稱台獨與外部勢力是台海和平的威脅，以武謀獨的方案是枉費心機。路透

台總統賴清德宣布追加國防預算，預計未來8年投入1.25兆元（約400億美元）經費。中國國防部今天重彈舊調回應，宣稱台獨與外部勢力是台海和平的威脅，以武謀獨的方案是枉費心機。

在今天的中國國防部例行記者會上，中央社記者提問相關議題時，中國國防部發言人蔣斌回應稱，「台獨分裂行徑和外部勢力干涉是台海和平最大的威脅」。

他又聲稱，「『民進黨當局』花樣翻新、勞民傷財，搞以外謀獨、以武謀獨的所謂的方案，完全是枉費心機，阻擋不了祖國統一的歷史大勢，只會讓台獨分裂勢力加速走向破滅」。

不過對於記者問及，中國是否目標於2027年完成武統台灣準備，蔣斌則避答未作回應。

賴總統26日上午在總統府召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會議結束後在總統府大禮堂舉行記者會表示，中國企圖以武逼統、以武逼降、併吞台灣，政府研擬2項「守護民主台灣國家安全行動」方案因應。

這2項方案分別是「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」、「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。

賴總統還表示，國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，未來8年，即2026年至2033年共投入1兆2500億元經費。

國防部 賴清德 民進黨

上一則

香港惡火釀37歲消防員殉職 傳下月與交往10年女友結婚

延伸閱讀

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」
總預算國防占近半 藍諷要戰爭了？北京批綠將台推入災難

總預算國防占近半 藍諷要戰爭了？北京批綠將台推入災難
賴清德：中動輒威脅鄰國 非大國應有作為

賴清德：中動輒威脅鄰國 非大國應有作為
賴清德宣布1.25兆國防預算 鄭麗文批「您在玩火啊」

賴清德宣布1.25兆國防預算 鄭麗文批「您在玩火啊」

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
婚禮車隊跟著張先生的奧迪開到了工廠。（取材自瀟湘晨報）

河南男開奧迪到工廠 後頭為何跟著7輛奧迪 原因很搞笑

2025-11-21 02:24
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停
紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷