我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港5級大火入夜仍未能撲滅…今日你應知道5件事

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

中國漁船南韓外海翻覆 遼寧官員涉嫌「見死不救」

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
營口市鮃魚圈區海洋與漁業局局長徐放。（環球時報）
營口市鮃魚圈區海洋與漁業局局長徐放。（環球時報）

近日，中國遼寧省接連發生漁船傾覆事故。其中，11月10日，1艘漁船在南韓全羅北道群山市附近海域發生傾覆，2人被附近經過的貨船救起，9人失蹤。據報，營口市鮁魚圈區海洋與漁業局局長徐放不僅不組織救援，反而要求船主「不要報警求救」，企圖掩蓋真相。

據新華社消息，中國駐南韓大使館11月11日發布通告，對於近期在南韓附近海域接連發生2宗中國漁船傾覆事故造成人員傷亡，深表痛心。通報稱，11月9、10日，2艘中國漁船先後在南韓附近海域傾覆。目前共有8人獲救、2人死亡、12人失蹤。

對於11月10日的漁船傾覆事故，已刑事立案7宗，對14人採取刑事強制措施，營口市紀委監委對3名涉案公職人員立案審查調查，目前案件還在進一步辦理中。

經查，事故漁船船主兼船長鄭某在應對船舶檢驗檢查時，為使漁船達到出海標準，蓄意使用他人職務船員證書應付安全檢查，而相關職務船員並未登船履職。鄭某安排2名未按規定報備且無有效船員證書的人員，替代出海作業，導致該漁船未達到標準，不具備合法出海作業資格。11月16日，營口市公安局對鄭某採取刑事拘留強制措施。

報導還披露，營口市鮁魚圈區海洋與漁業局黨組書記、局長徐放，在遼營漁某船傾覆後，不僅不組織救援，反而安排工作人員遲某某與船主串通，要求其「不要報警求救」，企圖掩蓋真相。目前，徐某和遲某某因涉嫌違紀違法被立案審查調查。

11月9日在南韓全羅南道可居島附近海域拍攝的中國漁船傾覆現場。（環球時報）
11月9日在南韓全羅南道可居島附近海域拍攝的中國漁船傾覆現場。（環球時報）

南韓 大使館

上一則

香港大火釀13死 習近平要求「全力撲滅火災」

下一則

不滿高市早苗發言 中國駐日使館再提醒公民注意人身安全

延伸閱讀

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」
棒球／大谷翔平宣布參戰WBC 韓媒：如災難般消息

棒球／大谷翔平宣布參戰WBC 韓媒：如災難般消息
駐韓美軍無人機MQ-9「死神」 南韓西部海域墜毀

駐韓美軍無人機MQ-9「死神」 南韓西部海域墜毀
韓拉攏台灣向美爭取半導體優稅 劉大年：想占便宜

韓拉攏台灣向美爭取半導體優稅 劉大年：想占便宜

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
山東隊球員張子宇（右）面臨無球可打。（新華社）

2米26「女姚明」成燙手山芋？ 遇攔路虎恐無球可打

2025-11-23 07:30

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決
成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤
圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生

圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生